«Клуб был честен». Пресс-конференция Гвардиолы перед игрой с Видадом

Испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола дал пресс-конференцию перед матчем 1-го тура группового этапа клубного чемпиона мира против «Видада»:

«Я не знаю, будет ли его (прим. – Джека Грилиша) будущее в Манчестере. Сейчас мы уезжаем, посмотрим, что будет. На данный момент он игрок «Манчестер Сити», и если ему нужно будет вернуться, он вернется».

«Джек — исключительный игрок. Единственная причина, по которой он не играл в прошлом сезоне, – это, конечно, мое решение. Теперь мы решили, что ему нужно играть. Клуб был честен, и он был честен».

О клубном чемпионате мира: «Это невероятная возможность понять, что мы все приехали сюда, чтобы показать, кто мы есть, в лучшем виде, играя в спорт, который мы любим».

О Бернарду Силве в роли капитана: «Бернарду – невероятная личность для нас. Восемь лет здесь, ни одной травмы, и в трудные моменты он всегда делает шаг вперед и подает пример остальным игрокам на поле».

О «Видаде»: «Футбол во всем мире сильно вырос. Все эти команды обладают индивидуальным мастерством. Мы испытываем к ним огромное, огромное уважение. Мы видели, на что они способны. У нас есть план на игру, и мы здесь, чтобы провести хороший турнир».

Ранее сообщалось о том, что «Эвертон» подпишет опытного защитника.