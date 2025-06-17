Англия17 июня 2025, 01:30 | Обновлено 17 июня 2025, 01:32
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У Миколенко будет подмога. Эвертон подпишет опытного защитника
Кайл Уокер будет играть за «ирисок» в следующем сезоне
17 июня 2025, 01:30 | Обновлено 17 июня 2025, 01:32
353
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35-летний защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер продолжит карьеру в «Эвертоне».
Об этом сообщает издание The Sun.
По информации издания, Уокер согласился на условия «Эвертона» и решил там начать следующий сезон.
Уокер зимой присоединился на правах аренды к итальянскому «Милану». В Серии А сыграл 11 матчей.
После возвращения в «Манчестер Сити» Уокер был вынужден искать варианты для продолжения карьеры, ведь в клубе не заинтересованы в его услугах.
За «Эвертон» выступает украинский защитник Виталий Миколенко.
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