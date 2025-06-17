У Миколенко будет подмога. Эвертон подпишет опытного защитника

35-летний защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер продолжит карьеру в «Эвертоне».

Об этом сообщает издание The Sun.

По информации издания, Уокер согласился на условия «Эвертона» и решил там начать следующий сезон.

Уокер зимой присоединился на правах аренды к итальянскому «Милану». В Серии А сыграл 11 матчей.

После возвращения в «Манчестер Сити» Уокер был вынужден искать варианты для продолжения карьеры, ведь в клубе не заинтересованы в его услугах.

За «Эвертон» выступает украинский защитник Виталий Миколенко.