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Англия
17 июня 2025, 01:30 | Обновлено 17 июня 2025, 01:32
353
0

У Миколенко будет подмога. Эвертон подпишет опытного защитника

Кайл Уокер будет играть за «ирисок» в следующем сезоне

17 июня 2025, 01:30 | Обновлено 17 июня 2025, 01:32
353
0
У Миколенко будет подмога. Эвертон подпишет опытного защитника
Transfermrkt. Кайл Уокер

35-летний защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер продолжит карьеру в «Эвертоне».

Об этом сообщает издание The Sun.

По информации издания, Уокер согласился на условия «Эвертона» и решил там начать следующий сезон.

Уокер зимой присоединился на правах аренды к итальянскому «Милану». В Серии А сыграл 11 матчей.

После возвращения в «Манчестер Сити» Уокер был вынужден искать варианты для продолжения карьеры, ведь в клубе не заинтересованы в его услугах.

За «Эвертон» выступает украинский защитник Виталий Миколенко.

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Александр Сильченко Источник: ФК Эвертон
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