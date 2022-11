Они сделали игру. В ФИФА назвали лучших игроков матчей 3-го тура ЧМ-2022

​29 ноября на чемпионате мира 2022 в Катаре состоялись матчи третьего тура в группах A и B.

В ФИФА назвали лучших игроков четырех матчей игрового дня.

ЧМ-2022. 3-й тур, 29 ноября

Эквадор – Сенегал – 1:2. Лучший игрок – Калиду Кулибали (автор гола)

Голы: Кайседо, 67 – Сарр, 44 (пен), Кулибали, 70.

Нидерланды – Катар – 2:0. Лучший игрок – Дэви Классен

Голы: Гакпо, 26, Френки де Йонг, 49.

Иран – США – 0:1. Лучший игрок – Кристиан Пулишич (автор гола)

Гол: Пулишич, 38.

Уэльс – Англия – 0:3. Лучший игрок – Маркус Рэшфорд (автор дубля)​

Голы: Рэшфорд, 40, 68, Фоден, 51.

🎯 Davy Klaassen finishes the group stages with a goal or assist in every game.



After running the show today, the Netherlands midfielder was selected as @Budweiser Player of the Match award.#POTM #YoursToTake #Budweiser @budfootball pic.twitter.com/Tz2PgSBi2w