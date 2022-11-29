Турнирные таблицы ЧМ-2022. В двух группах определены участники плей-офф
В 1/8 финала вышли сборные Англии, Нидерландов, США и Сенегала
29 ноября на чемпионате мира 2022 в Катаре состоялись матчи третьего тура в группах A и B.
Из группы A в плей-офф вышли: Нидерланды (7 очков) и Сенегал (6), выбыли Эквадор (4) и Катар (0).
В группе B цели достигли: Англия (7 очков) и США (5), оставив позади Иран (3) и Уэльс (1).
В 1/8 финала Нидерланды сыграют против США (3 декабря в 17:00), а Англия будет сражаться с Сенегалом (4 декабря в 21:00).
ЧМ-2022. 3-й тур, 29 ноября
Эквадор – Сенегал – 1:2
Голы: Кайседо, 67 – Сарр, 44 (пен), Кулибали, 70.
Нидерланды – Катар – 2:0
Голы: Гакпо, 26, Френки де Йонг, 49.
Иран – США – 0:1
Гол: Пулишич, 38.
Уэльс – Англия – 0:3
Голы: Рэшфорд, 40, 68, Фоден, 51.
Турнирные таблицы
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