Турнирные таблицы ЧМ-2022. В двух группах определены участники плей-офф

29 ноября на чемпионате мира 2022 в Катаре состоялись матчи третьего тура в группах A и B.

Из группы A в плей-офф вышли: Нидерланды (7 очков) и Сенегал (6), выбыли Эквадор (4) и Катар (0).

В группе B цели достигли: Англия (7 очков) и США (5), оставив позади Иран (3) и Уэльс (1).

В 1/8 финала Нидерланды сыграют против США (3 декабря в 17:00), а Англия будет сражаться с Сенегалом (4 декабря в 21:00).

ЧМ-2022. 3-й тур, 29 ноября

Эквадор – Сенегал – 1:2

Голы: Кайседо, 67 – Сарр, 44 (пен), Кулибали, 70.

Нидерланды – Катар – 2:0

Голы: Гакпо, 26, Френки де Йонг, 49.

Иран – США – 0:1

Гол: Пулишич, 38.

Уэльс – Англия – 0:3

Голы: Рэшфорд, 40, 68, Фоден, 51.

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