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Чемпионат мира
29 ноября 2022, 23:10 | Обновлено 29 ноября 2022, 23:27
4633
0

В плей-офф будет жарко. Определены две пары 1/8 финала чемпионата мира

Нидерланды сыграют против США, Англия встретится с Сенегалом

29 ноября 2022, 23:10 | Обновлено 29 ноября 2022, 23:27
4633
0
В плей-офф будет жарко. Определены две пары 1/8 финала чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам матчей в группах A и B определены две пары 1/8 финала чемпионата мира 2022.

Из группы A в плей-офф вышли: Нидерланды (7 очков) и Сенегал (6), опередив Эквадор (4) и Катар (0).

В группе B задачу выполнили: Англия (7 очков) и США (5), оставив позади Иран (3) и Уэльс (1).

На стадии 1/8 финала Нидерланды сыграют против США, а Англия встретится с Сенегалом. Матчи пройдут 3 и 4 декабря соответственно.

ЧМ-2022. Пары 1/8 финала

  • 3 декабря. 17:00. Нидерланды – США
  • 4 декабря. 21:00. Англия – Сенегал

Сетка плей-офф

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Источник Sport.ua
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