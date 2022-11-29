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  4. ФОТО. Эмме Радукану вручили Орден Британской империи
WTA
29 ноября 2022, 21:46 |
645
1

ФОТО. Эмме Радукану вручили Орден Британской империи

Чемпионка US Open 2021 стала самым молодым кавалером этого ордена

29 ноября 2022, 21:46 |
645
1
ФОТО. Эмме Радукану вручили Орден Британской империи
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану получила Орден Британской империи. Торжественная церемония прошла в Виндзорском замке.

20-летняя теннисистка стала самым молодым кавалером Ордена Британской империи (получит звание MBE). В четверг король Карл III вручил ей награду за службу теннису.

Отметим, что на церемонии Радукану появилась в платье от Dior. Эмма является амбассадором данного модного дома. Общая стоимость её наряда составила $12 тыс.

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Эмма Радукану US Open 2021
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Источник Sport.ua
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Spaceman
За служіння тенісу ? Ну це вже не смішно...
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