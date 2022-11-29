ФОТО. Эмме Радукану вручили Орден Британской империи
Чемпионка US Open 2021 стала самым молодым кавалером этого ордена
Чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану получила Орден Британской империи. Торжественная церемония прошла в Виндзорском замке.
20-летняя теннисистка стала самым молодым кавалером Ордена Британской империи (получит звание MBE). В четверг король Карл III вручил ей награду за службу теннису.
Отметим, что на церемонии Радукану появилась в платье от Dior. Эмма является амбассадором данного модного дома. Общая стоимость её наряда составила $12 тыс.
Massive congratulations to @emmaraducanu who has received her MBE for services to tennis following her 2021 @usopen win 👏 pic.twitter.com/gAVsELOJWz— LTA (@the_LTA) November 29, 2022
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