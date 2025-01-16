Три украинки в борьбе. Определены все пары 1/16 финала Australian Open 2025
Марта Костюк, Элина Свитолина и Даяна Ястремская продолжают выступления на мейджоре
16 января завершились все матчи 2-го раунда Открытого чемпионата Австралии 2025 в женской сетке.
В 1/16 финала мейджора пробились три украинки. Еще три теннисистки из Украины завершили выступления еще в 1-м раунде.
Марта Костюк прошла Нао Хибино и Юле Нимайер. Далее Марту ждет встреча с Паулой Бадосой.
Элина Свитолина выиграла у Сораны Кырсти и Кэролайн Доулхайд. В 3-м раунде Элина проведет поединок против Жасмин Паолини.
Даяна Ястремская одолела Майяр Шериф и Данку Ковинич. Следующая соперница Даяны – Елена Рыбакина.
Первые три сеяные Australian Open 2025 Арина Соболенко, Ига Свентек и Коко Гауфф также продолжают выступления на кортах Мельбурна.
Матчи 1/16 финала АО-2025 пройдут 17–18 января. Костюк свой третий матч начнет в пятницу, а Элина и Даяна – в субботу.
Australian Open 2025. Пары 1/16 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Клара Таусон
Магдалена Френх [23] – Мирра Андреева [14]
Диана Шнайдер [12] – Донна Векич [18]
Анастасия Павлюченкова [27] – Лаура Зигемунд
Коко Гауфф [3] – Лейла Фернандес [30]
Наоми Осака – Белинда Бенчич
Паула Бадоса [11] – Марта Костюк [17]
Ольга Данилович – Джессика Пегула [7]
Нижняя часть сетки
Елена Рыбакина [6] – Даяна Ястремская [32]
Мэдисон Киз [19] – Даниэль Коллинс [10]
Беатрис Хаддад Майя [15] – Вероника Кудерметова
Элина Свитолина [28] – Жасмин Паолини [4]
Эмма Наварро [8] – Онс Жабер
Юлия Путинцева [24] – Дарья Касаткина [9]
Ева Лис [LL] – Жаклин Кристиан
Эмма Радукану – Ига Свентек [2]
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Иван Ракитич считает, что «сливочные» должны продлить контракт с Лукой Модричем
Клуб усилился опытным полузащитником