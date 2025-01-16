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  4. Три украинки в борьбе. Определены все пары 1/16 финала Australian Open 2025
Australian Open
16 января 2025, 22:09 |
872
0

Три украинки в борьбе. Определены все пары 1/16 финала Australian Open 2025

Марта Костюк, Элина Свитолина и Даяна Ястремская продолжают выступления на мейджоре

16 января 2025, 22:09 |
872
0
Три украинки в борьбе. Определены все пары 1/16 финала Australian Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

16 января завершились все матчи 2-го раунда Открытого чемпионата Австралии 2025 в женской сетке.

В 1/16 финала мейджора пробились три украинки. Еще три теннисистки из Украины завершили выступления еще в 1-м раунде.

Марта Костюк прошла Нао Хибино и Юле Нимайер. Далее Марту ждет встреча с Паулой Бадосой.

Элина Свитолина выиграла у Сораны Кырсти и Кэролайн Доулхайд. В 3-м раунде Элина проведет поединок против Жасмин Паолини.

Даяна Ястремская одолела Майяр Шериф и Данку Ковинич. Следующая соперница Даяны – Елена Рыбакина.

Первые три сеяные Australian Open 2025 Арина Соболенко, Ига Свентек и Коко Гауфф также продолжают выступления на кортах Мельбурна.

Матчи 1/16 финала АО-2025 пройдут 17–18 января. Костюк свой третий матч начнет в пятницу, а Элина и Даяна – в субботу.

Australian Open 2025. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Клара Таусон
Магдалена Френх [23] – Мирра Андреева [14]

Диана Шнайдер [12] – Донна Векич [18]
Анастасия Павлюченкова [27] – Лаура Зигемунд

Коко Гауфф [3] – Лейла Фернандес [30]
Наоми Осака – Белинда Бенчич

Паула Бадоса [11] – Марта Костюк [17]
Ольга Данилович – Джессика Пегула [7]

Нижняя часть сетки

Елена Рыбакина [6] – Даяна Ястремская [32]
Мэдисон Киз [19] – Даниэль Коллинс [10]

Беатрис Хаддад Майя [15] – Вероника Кудерметова
Элина Свитолина [28] – Жасмин Паолини [4]

Эмма Наварро [8] – Онс Жабер
Юлия Путинцева [24] – Дарья Касаткина [9]

Ева Лис [LL] – Жаклин Кристиан
Эмма Радукану – Ига Свентек [2]

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Australian Open 2025 Арина Соболенко Клара Таусон Магдалена Френх Мирра Андреева Диана Шнайдер Донна Векич Анастасия Павлюченкова Лаура Зигемунд Коко Гауфф Лейла Фернандес Наоми Осака Белинда Бенчич Паула Бадоса Марта Костюк Ольга Данилович Джессика Пегула Елена Рыбакина Даяна Ястремская Мэдисон Киз Даниэль Коллинс Беатрис Хаддад Майя Вероника Кудерметова Элина Свитолина Жасмин Паолини Эмма Наварро Онс Жабер Юлия Путинцева Дарья Касаткина Ева Лис Жаклин Кристиан Эмма Радукану Ига Свёнтек
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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