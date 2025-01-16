Три украинки в борьбе. Определены все пары 1/16 финала Australian Open 2025

16 января завершились все матчи 2-го раунда Открытого чемпионата Австралии 2025 в женской сетке.

В 1/16 финала мейджора пробились три украинки. Еще три теннисистки из Украины завершили выступления еще в 1-м раунде.

Марта Костюк прошла Нао Хибино и Юле Нимайер. Далее Марту ждет встреча с Паулой Бадосой.

Элина Свитолина выиграла у Сораны Кырсти и Кэролайн Доулхайд. В 3-м раунде Элина проведет поединок против Жасмин Паолини.

Даяна Ястремская одолела Майяр Шериф и Данку Ковинич. Следующая соперница Даяны – Елена Рыбакина.

Первые три сеяные Australian Open 2025 Арина Соболенко, Ига Свентек и Коко Гауфф также продолжают выступления на кортах Мельбурна.

Матчи 1/16 финала АО-2025 пройдут 17–18 января. Костюк свой третий матч начнет в пятницу, а Элина и Даяна – в субботу.

Australian Open 2025. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Клара Таусон

Магдалена Френх [23] – Мирра Андреева [14]

Диана Шнайдер [12] – Донна Векич [18]

Анастасия Павлюченкова [27] – Лаура Зигемунд

Коко Гауфф [3] – Лейла Фернандес [30]

Наоми Осака – Белинда Бенчич

Паула Бадоса [11] – Марта Костюк [17]

Ольга Данилович – Джессика Пегула [7]

Нижняя часть сетки

Елена Рыбакина [6] – Даяна Ястремская [32]

Мэдисон Киз [19] – Даниэль Коллинс [10]

Беатрис Хаддад Майя [15] – Вероника Кудерметова

Элина Свитолина [28] – Жасмин Паолини [4]

Эмма Наварро [8] – Онс Жабер

Юлия Путинцева [24] – Дарья Касаткина [9]

Ева Лис [LL] – Жаклин Кристиан

Эмма Радукану – Ига Свентек [2]