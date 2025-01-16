Седьмая ракетка. Определена соперница Ястремской в 1/16 финала Aus Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) узнала соперницу в 3-м раунде Открытого чемпионата Австралии 2025.

В 1/16 финала украинка сыграет против 7-й ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана, которая переиграла Иву Йович (США, WTA 191).

Australian Open 2025. 1/32 финала

Елена Рыбакина (Казахстан) [6] – Ива Йович (США) [WC] – 6:0, 6:3

Рыбакина в третий раз вышла в 3-й раунд Australian Open. Ее лучшим результатом на кортах Мельбурна является финал 2023 года, где она проиграла Арине Соболенко.

Ранее Даяна ни разу не играла против Елены.

Рыбакина, помимо Йович, на АО-2025 также переиграла Эмерсон Джонс. Ястремская на своем пути уже прошла Майяр Шериф и Данку Ковинич.