Ястремская за 51 минуту разгромила черногорку и вышла в 3-й раунд Aus Open
Даяна уверенно переиграла Данку Ковинич вр 2-м раунде австралийского мейджора
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) пробилась в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2025.
В 2-м раунде украинка в двух сетах разгромила Данку Ковинич (Черногория, WTA 1289) за 51 минуту.
Australian Open 2025. 1/32 финала
Даяна Ястремская (Украина) [32] – Данка Ковинич (Черногория) – 6:0, 6:1
Это была первая встреча соперниц. Несмотря на разгромный счет, у Ковинич даже был шанс взять подачу, но Даяна не позволила оппонентке реализовать ее единственный брейк-поинт.
На старте АО-25 Даяна переиграла Майяр Шериф (Египет, WTA 65), а Данка сенсационно выиграла у Лулу Сан (Новая Зеландия, WTA 44).
Следующей соперницей Ястремской на Aus Open будет победительница противостояния Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 7) – Ива Йович (США, WTA 191).
В прошлом сезоне Даяна пробилась в полуфинал австралийского мейджора. Ястремская в третий раза за семь выступления на корта Мельбурна вышла в 3-й круг.
Ястремская стала второй представительницей Украины после Марты Костюк, которой удалось пробиться в 1/16 финала АО-25. 16 января выступления в Австралии продолжит Элина Свитолина. Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур вылетели в 1-м раунде.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда проведет турнир в Эстонии
Поединок состоится 16 января, ориентировочное время начала игры – 02:00 по Киеву
Шість(!!!) невимушених за матч на фоні двох десятків віннерів. Так, слабенька суперниця, але ж є гра! Подача, форхенд, бекхенд - все залітає як в термінатора. Хто взагалі ця дівчина і де наша до болю звична Даяна?))
Мудячі з набраної форми Даяні під силу і Рибакіну приговорити . Удачі!
Далее пойдем болеть за Элину🇺🇦 и Елену❤️ 🥰