Ястремская за 51 минуту разгромила черногорку и вышла в 3-й раунд Aus Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) пробилась в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2025.

В 2-м раунде украинка в двух сетах разгромила Данку Ковинич (Черногория, WTA 1289) за 51 минуту.

Australian Open 2025. 1/32 финала

Даяна Ястремская (Украина) [32] – Данка Ковинич (Черногория) – 6:0, 6:1

Это была первая встреча соперниц. Несмотря на разгромный счет, у Ковинич даже был шанс взять подачу, но Даяна не позволила оппонентке реализовать ее единственный брейк-поинт.

На старте АО-25 Даяна переиграла Майяр Шериф (Египет, WTA 65), а Данка сенсационно выиграла у Лулу Сан (Новая Зеландия, WTA 44).

Следующей соперницей Ястремской на Aus Open будет победительница противостояния Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 7) – Ива Йович (США, WTA 191).

В прошлом сезоне Даяна пробилась в полуфинал австралийского мейджора. Ястремская в третий раза за семь выступления на корта Мельбурна вышла в 3-й круг.

Ястремская стала второй представительницей Украины после Марты Костюк, которой удалось пробиться в 1/16 финала АО-25. 16 января выступления в Австралии продолжит Элина Свитолина. Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур вылетели в 1-м раунде.