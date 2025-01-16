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  4. Ястремская за 51 минуту разгромила черногорку и вышла в 3-й раунд Aus Open
Australian Open
16 января 2025, 03:25 | Обновлено 16 января 2025, 03:30
500
7

Ястремская за 51 минуту разгромила черногорку и вышла в 3-й раунд Aus Open

Даяна уверенно переиграла Данку Ковинич вр 2-м раунде австралийского мейджора

16 января 2025, 03:25 | Обновлено 16 января 2025, 03:30
500
7
Ястремская за 51 минуту разгромила черногорку и вышла в 3-й раунд Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) пробилась в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2025.

В 2-м раунде украинка в двух сетах разгромила Данку Ковинич (Черногория, WTA 1289) за 51 минуту.

Australian Open 2025. 1/32 финала

Даяна Ястремская (Украина) [32] – Данка Ковинич (Черногория) – 6:0, 6:1

Это была первая встреча соперниц. Несмотря на разгромный счет, у Ковинич даже был шанс взять подачу, но Даяна не позволила оппонентке реализовать ее единственный брейк-поинт.

На старте АО-25 Даяна переиграла Майяр Шериф (Египет, WTA 65), а Данка сенсационно выиграла у Лулу Сан (Новая Зеландия, WTA 44).

Следующей соперницей Ястремской на Aus Open будет победительница противостояния Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 7) – Ива Йович (США, WTA 191).

В прошлом сезоне Даяна пробилась в полуфинал австралийского мейджора. Ястремская в третий раза за семь выступления на корта Мельбурна вышла в 3-й круг.

Ястремская стала второй представительницей Украины после Марты Костюк, которой удалось пробиться в 1/16 финала АО-25. 16 января выступления в Австралии продолжит Элина Свитолина. Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур вылетели в 1-м раунде.

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Даяна Ястремская Данка Ковинич Australian Open 2025 выбор редакции
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 7
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introvert
Дивлячись, як Даяна випалює корти і не помічає суперниць, навіть починаєш всерйоз замислюватися про шанси проти Рибакіної. Здоровий глузд підказує не вірити власним очам і не плекати марних сподівань, але магія австралійського харду і відчуття дежа вю наполягають на можливості неможливого.
Шість(!!!) невимушених за матч на фоні двох десятків віннерів. Так, слабенька суперниця, але ж є гра! Подача, форхенд, бекхенд - все залітає як в термінатора. Хто взагалі ця дівчина і де наша до болю звична Даяна?))
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+5
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adidas777
Не хочу наврочити!Але когось мені нагадує Даяна.  Схожа була дівчина рік тому на цих же кортах... До півфіналу навіть дійшла!
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0
Vlad Holl
З перемогою ! А от звідки взялася ця "тенісистка" якщо постійно грає на 15- тисячниках ? Даяна рекорду 2 кола не встановила ?
Мудячі з набраної форми Даяні під силу і Рибакіну приговорити  . Удачі!
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0
Slavianist
Очень круто. Рад за разгромные победы🎾 этой ночи, Даяны🇺🇦 и Даши💖.
Далее пойдем болеть за Элину🇺🇦 и Елену❤️ 🥰
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0
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