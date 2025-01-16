Четвертая ракетка. Определена соперница Свитолиной в 1/16 финала Aus Open
Элина сыграет против Жасмин Паолини, которая разгромила Ренату Сарасуа
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) узнала соперницу в 3-м раунде Открытого чемпионата Австралии 2025.
В 1/16 финала украинка сыграет против четвертой ракетки мира Жасмин Паолини из Италии, которая разгромила Ренату Сарасуа (Мексика, WTA 70).
Australian Open 2025. 1/32 финала
Рената Сарасуа (Мексика) – Жасмин Паолини (Италия) [4] – 2:6, 3:6
Жасмин за матч отдала 3 три свои подачи.
Паолини во второй раз в карьере вышла в 3-й раунд Australian Open. Ее лучшим результатом является 4-й круг в прошлом году.
Ранее Свитолина и Паолини не играли между собой.
Паолини, помимо Сарасуа, на АО-2025 прошла китаянку Вэй Сичжа (Китай, WTA 117). Свитолина на мейджора выиграла у Сораны Кырсти (Румыния, WTA 71) и у Кэролайн Доулхайд (США, WTA 83).
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Еліні треба запастись терпінням. Якщо вдасться звести кількість невимушених до мінімуму і не дозволити Ясмін домінувати в довгих розіграшах, італійка може не витримати. Ні, вона звичайно ж не розсиплеться, але Паоліні, коли ситуація змушує її грати на межі і пробивати потужніше, помилятися теж уміє.