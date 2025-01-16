Четвертая ракетка. Определена соперница Свитолиной в 1/16 финала Aus Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) узнала соперницу в 3-м раунде Открытого чемпионата Австралии 2025.

В 1/16 финала украинка сыграет против четвертой ракетки мира Жасмин Паолини из Италии, которая разгромила Ренату Сарасуа (Мексика, WTA 70).

Australian Open 2025. 1/32 финала

Рената Сарасуа (Мексика) – Жасмин Паолини (Италия) [4] – 2:6, 3:6

Жасмин за матч отдала 3 три свои подачи.

Паолини во второй раз в карьере вышла в 3-й раунд Australian Open. Ее лучшим результатом является 4-й круг в прошлом году.

Ранее Свитолина и Паолини не играли между собой.

Паолини, помимо Сарасуа, на АО-2025 прошла китаянку Вэй Сичжа (Китай, WTA 117). Свитолина на мейджора выиграла у Сораны Кырсти (Румыния, WTA 71) и у Кэролайн Доулхайд (США, WTA 83).