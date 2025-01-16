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  4. Четвертая ракетка. Определена соперница Свитолиной в 1/16 финала Aus Open
Australian Open
16 января 2025, 14:43 | Обновлено 16 января 2025, 14:44
806
3

Четвертая ракетка. Определена соперница Свитолиной в 1/16 финала Aus Open

Элина сыграет против Жасмин Паолини, которая разгромила Ренату Сарасуа

16 января 2025, 14:43 | Обновлено 16 января 2025, 14:44
806
3
Четвертая ракетка. Определена соперница Свитолиной в 1/16 финала Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) узнала соперницу в 3-м раунде Открытого чемпионата Австралии 2025.

В 1/16 финала украинка сыграет против четвертой ракетки мира Жасмин Паолини из Италии, которая разгромила Ренату Сарасуа (Мексика, WTA 70).

Australian Open 2025. 1/32 финала

Рената Сарасуа (Мексика) – Жасмин Паолини (Италия) [4] – 2:6, 3:6

Жасмин за матч отдала 3 три свои подачи.

Паолини во второй раз в карьере вышла в 3-й раунд Australian Open. Ее лучшим результатом является 4-й круг в прошлом году.

Ранее Свитолина и Паолини не играли между собой.

Паолини, помимо Сарасуа, на АО-2025 прошла китаянку Вэй Сичжа (Китай, WTA 117). Свитолина на мейджора выиграла у Сораны Кырсти (Румыния, WTA 71) и у Кэролайн Доулхайд (США, WTA 83).

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Элина Свитолина Жасмин Паолини Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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introvert
Паоліні - Сарасуа - це як грати з дзеркалом. Щоправда копія очікувано виявилась значно слабшою за оригінал.
Еліні треба запастись терпінням. Якщо вдасться звести кількість невимушених до мінімуму і не дозволити Ясмін домінувати в довгих розіграшах, італійка може не витримати. Ні, вона звичайно ж не розсиплеться, але Паоліні, коли ситуація змушує її грати на межі і пробивати потужніше, помилятися теж уміє.
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+3
introvert
Але в першу чергу Еліні на допомогу повинна прийти подача і власна атакувальна гра.
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+1
Олександр Науменко
Жодного ноунейма в третьому колі не залишилось, що є добре, а то не знаєш що від них очикувати. А так всі про всіх в курсі, налаштовуйсь, виходь і грай. Успіху нашим дівчатам.
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0
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