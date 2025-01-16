Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свитолина уверенно одолела 83-ю ракетку и вышла в 3-й раунд Aus Open 2025
Australian Open
16 января 2025, 10:14 | Обновлено 16 января 2025, 10:22
1780
12

Свитолина уверенно одолела 83-ю ракетку и вышла в 3-й раунд Aus Open 2025

Элина выиграла у Кэролайн Доулхайд в двух сетах в 1/32 финала мейджора

16 января 2025, 10:14 | Обновлено 16 января 2025, 10:22
1780
12
Свитолина уверенно одолела 83-ю ракетку и вышла в 3-й раунд Aus Open 2025
WTA. Элина Свитолина

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) вышла в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2025.

Во 2-м раунде украинка уверенно переиграла американку Кэролайн Доулхайд (США) за 1 час и 15 минут.

Australian Open 2025. 1/32 финала

Элина Свитолина (Украина) [28] – Кэролайн Доулхайд (США) – 6:1, 6:4

Это была первая встреча соперниц.

Для Элины этот австралийский мейджор – первый турнир в 2025 году. Свитолина не выступала в Туре после US Open 2024. В сентябре украинка перенесла операцию на ноге. В стартовой игре в Мельбурне украинка выиграла у Сораны Кырсти.

Элина в 12-й раз играет на Aus Open и в 10-й раз вышла в 3-й круг. Лучшим результатом Свитолиной на Открытом чемпионате Австралии является четвертьфинал, до которого она доходила в 2018 и 2019 годах.

Эта победа над Доулхайд стала для Свитолиной 100-й на турнирах серии Grand Slam. В Мельбурне украинка выиграла 27 поединков.

Следующей соперницей Элины будет победительница противостояния Рената Сарасуа (Мексика, WTA 70) – Жасмин Паолини (Италия, WTA 4).

Свитолина стала третьей украинкой после Марты Костюк и Даяны Ястремской, которая вышла в 1/16 финала АО-2025.

По теме:
Легенда украинского тенниса! Свитолина выиграла 100-й матч на Grand Slam
Ястремская добыла 20-ю победу на турнирах серии Grand Slam
Лаки-лузер родом из Киева выбила россиянку, зашифровавшуюся под Францию
Элина Свитолина Кэролайн Доулхайд Australian Open 2025 выбор редакции
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, как бы прошел мой бой против Усика?»
Бокс | 16 января 2025, 09:08 0
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, как бы прошел мой бой против Усика?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, как бы прошел мой бой против Усика?»

Легендарный боксер рассказал, как бы прошел его гипотетический бой с Александром

Костюк уничтожила 93-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Aus Open 2025
Теннис | 15 января 2025, 12:20 33
Костюк уничтожила 93-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Aus Open 2025
Костюк уничтожила 93-ю ракетку мира и пробилась в 1/16 финала Aus Open 2025

Марта в двух сетах разгромила Юле Нимайер во 2-м раунде австралийского мейджора

Восьмая ракетка мира снова еле спаслась в матче Aus Open. Далее – Жабер
Теннис | 16.01.2025, 05:10
Восьмая ракетка мира снова еле спаслась в матче Aus Open. Далее – Жабер
Восьмая ракетка мира снова еле спаслась в матче Aus Open. Далее – Жабер
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после победы Арсенала над Тоттенхэмом
Футбол | 16.01.2025, 06:23
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после победы Арсенала над Тоттенхэмом
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после победы Арсенала над Тоттенхэмом
Миллионы каждый год. Фьюри будет зарабатывать после завершения карьеры
Бокс | 15.01.2025, 15:31
Миллионы каждый год. Фьюри будет зарабатывать после завершения карьеры
Миллионы каждый год. Фьюри будет зарабатывать после завершения карьеры
Комментарии 12
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
Молодець, прогресує з кожним матчем. Сподіваюсь, цього прогресу вистачить, щоб грати з Паоліні не лише нарівні, але й поборотися за перемогу. Тим більше і Ясмін ще не на тому ходу, який набрала в середині минулого року.
Ответить
+4
Олександр Науменко
Здається дівчата отримують добре підживлення від вболівальників.
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
C.Пеклов
Молодець!Головне було не віддавати свою подачу,й Еліна справилася, хоча 2 рази"горіла" 0-40.А подачі на матч,взагалі без шансів для суперниці,так  тримати й надалі!Успіху в наступному матчі!
Ответить
+3
aleks8-48
Впевнено,красиво,на класі! Головне,щоб витримала нога,тоді можна буде зазітхнути і на більш іменитих суперниць,чого Еліні щиро бажаю.
Ответить
+2
pricolist
Молодець, впевнена перемога 
Ответить
+2
Василий Гредюшкин
 Здається на цьому  і все  І  Гаель  і Еліна    іМарта   навряд  чи пройдуть  далі   Та і Даяна  тільки  чудом  можедотиснути  Рибакіну
Ответить
+1
Sashamar
Якось сьогодні всі фаворитки нашвидкуруч з суперницями розбираються. Цікаво, чим їх стимулювали? Чи дощем налякали? 
Ответить
+1
Олег Мандрівник
В перерывах показывали что нога Элю беспокоит (ну не так давно операция была), а вот с руками у неё всё в порядке - удары мощнейшие
Ответить
+1
Vlad Holl
Перемога на класі без витрати лишніх сил , і це добре. Паоліні можна проходити - вона зараз не така як була літом 2024 . Удачі !
Ответить
0
Олег Мандрівник
В первом сете просто дикие удары. Во втором было видно что подустала, но американка выглядела ещё хуже.
Ну и соответственно результат
Ответить
0
Перший Серед Рівних
Буде український фінал на /\О !  10000000000% 
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Игрок сборной Украины купил себе Mclaren 570Gt. Цена – космос
ФОТО. Игрок сборной Украины купил себе Mclaren 570Gt. Цена – космос
15.01.2025, 07:41 26
Футбол
Пришло предложение. Талант сборной Украины может сменить клуб
Пришло предложение. Талант сборной Украины может сменить клуб
14.01.2025, 12:24 6
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины в нервном матче обыграла Италию
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины в нервном матче обыграла Италию
14.01.2025, 18:29 29
Хоккей
Турки Аль-Шейх продолжает удивлять. Вернет боксера, завершившего карьеру
Турки Аль-Шейх продолжает удивлять. Вернет боксера, завершившего карьеру
14.01.2025, 11:09 3
Бокс
Аль-Шейх рассказал, с какими проблемами столкнулся Фьюри после боя с Усиком
Аль-Шейх рассказал, с какими проблемами столкнулся Фьюри после боя с Усиком
14.01.2025, 09:05 7
Бокс
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, какое главное преимущество Усика?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, какое главное преимущество Усика?»
14.01.2025, 10:48
Бокс
Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест
Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест
14.01.2025, 08:19 14
Футбол
Бесцеремонно. Шахтер разгромил команду своего экс-тренера на сборах
Бесцеремонно. Шахтер разгромил команду своего экс-тренера на сборах
15.01.2025, 17:51 215
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем