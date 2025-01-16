Свитолина уверенно одолела 83-ю ракетку и вышла в 3-й раунд Aus Open 2025
Элина выиграла у Кэролайн Доулхайд в двух сетах в 1/32 финала мейджора
Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) вышла в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2025.
Во 2-м раунде украинка уверенно переиграла американку Кэролайн Доулхайд (США) за 1 час и 15 минут.
Australian Open 2025. 1/32 финала
Элина Свитолина (Украина) [28] – Кэролайн Доулхайд (США) – 6:1, 6:4
Это была первая встреча соперниц.
Для Элины этот австралийский мейджор – первый турнир в 2025 году. Свитолина не выступала в Туре после US Open 2024. В сентябре украинка перенесла операцию на ноге. В стартовой игре в Мельбурне украинка выиграла у Сораны Кырсти.
Элина в 12-й раз играет на Aus Open и в 10-й раз вышла в 3-й круг. Лучшим результатом Свитолиной на Открытом чемпионате Австралии является четвертьфинал, до которого она доходила в 2018 и 2019 годах.
Эта победа над Доулхайд стала для Свитолиной 100-й на турнирах серии Grand Slam. В Мельбурне украинка выиграла 27 поединков.
Следующей соперницей Элины будет победительница противостояния Рената Сарасуа (Мексика, WTA 70) – Жасмин Паолини (Италия, WTA 4).
Свитолина стала третьей украинкой после Марты Костюк и Даяны Ястремской, которая вышла в 1/16 финала АО-2025.
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