Свитолина уверенно одолела 83-ю ракетку и вышла в 3-й раунд Aus Open 2025

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) вышла в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2025.

Во 2-м раунде украинка уверенно переиграла американку Кэролайн Доулхайд (США) за 1 час и 15 минут.

Australian Open 2025. 1/32 финала

Элина Свитолина (Украина) [28] – Кэролайн Доулхайд (США) – 6:1, 6:4

Это была первая встреча соперниц.

Для Элины этот австралийский мейджор – первый турнир в 2025 году. Свитолина не выступала в Туре после US Open 2024. В сентябре украинка перенесла операцию на ноге. В стартовой игре в Мельбурне украинка выиграла у Сораны Кырсти.

Элина в 12-й раз играет на Aus Open и в 10-й раз вышла в 3-й круг. Лучшим результатом Свитолиной на Открытом чемпионате Австралии является четвертьфинал, до которого она доходила в 2018 и 2019 годах.

Эта победа над Доулхайд стала для Свитолиной 100-й на турнирах серии Grand Slam. В Мельбурне украинка выиграла 27 поединков.

Следующей соперницей Элины будет победительница противостояния Рената Сарасуа (Мексика, WTA 70) – Жасмин Паолини (Италия, WTA 4).

Свитолина стала третьей украинкой после Марты Костюк и Даяны Ястремской, которая вышла в 1/16 финала АО-2025.