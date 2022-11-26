Мирча ЛУЧЕСКУ: «Нужно брать пример с ЧМ – добавлять время»
Наставник оценил ничью в матче УПЛ
«Динамо» в матче чемпионата Украины не сумело справиться с «Металлистом 1925» – команды сыграли вничью 0:0, а лучший шанс не использовал Виктор Цыганков, который не реализовал пенальти.
Игру оценил наставник киевлян Мирча Луческу.
- Вы назначаете пенальтиста перед игрой или футболисты сами решают, кто будет выполнять 11-метровый?
- В каждой команде есть игрок, который выполняет пенальти. У нас это Виктор Цыганков - он первый подходит к мячу, если находится на поле. Когда в команде были де Пена и Родригес, в нашем распоряжении было больше пенальтистов, они чередовались. В прошлый раз Цыганков забил, пробив в левый угол, а сегодня решил поменять угол - и вратарь сыграл удачно. Пенальти - это всегда лотерея.
Было достаточно моментов, чтобы мы забили, помимо пенальти. Все, что касается игры до штрафной площадки - это работа на тренировках, моя зона ответственности. Все, что происходит в штрафной - это уже ответственность каждого игрока. У Шепелева был момент, когда он не попал в ворота с нескольких метров, и был также эпизод, когда он мог пробивать, но отдал пас. В штрафной требуется мастерство игрока, его дриблинг и умение принять правильное решение.
Мы чересчур долго контролируем мяч, никто из наших игроков не берет на себя ответственность, чтобы обыграть и создать таким образом численное преимущество. Это могут сделать Цыганков и Буяльский, но этого мало, когда вся команда соперника отходит в оборону. Нам нужно, чтобы все игроки участвовали в атаках, все приходили в штрафную. Однако никто не хочет рисковать и обыгрывать, входить в дриблинг.
Каждый соперник играет против нас с удвоенной энергией и мотивацией. Это понятно, ведь они играют против киевского "Динамо", и обороняются всей командой. Поэтому нам нужно вскрывать оборону и рисковать. Мы доводим мяч до штрафной, входим в штрафную, зарабатываем угловые... Сегодня мы выполнили 13 угловых, а у соперника был один, после которого они могли нам забить. Все сводится к тому, что на поле нужны личности, "киллеры", которые должны наносить решающий удар.
Понимаю, что некоторые ребята играют под давлением, ощущают ответственность, и это давление сковывает их действия. В "Динамо" всегда бьются за самые высокие места и победы.
- Как подвести игроков к тому, чтобы они брали на себя ответственность и завершали созданные моменты?
- В плане завершения и ведения игры в атаке многое зависит от центрального нападающего. Но, к сожалению, ни Ванат, ни Беседин не могут сохранить мяч, им сложно входить в комбинации с игроками средней линии. Их сильные стороны - это скорость, они могут использовать свободные зоны за спиной защитников. А при такой скомканной игре, когда у соперника насыщенная оборона, они теряют мяч.
Еще одно оружие, которое нужно было сегодня использовать - это дальние удары. Но мы били слишком издалека. И у Забарного, и у Вивчаренко еще было время и возможность, чтобы входить в ударные зоны и осуществлять удары оттуда. Но, опять-таки, была спешка и суета в принятии решений.
Мы контролировали ход игры, контролировали мяч, создавали моменты, хорошо прессинговали после потери мяча в зоне атаки соперника - в целом, все делали правильно, но для гола не хватало завершающего паса, завершающего удара.
Сейчас на чемпионате мира прослеживается тенденция увеличения количества компенсированного времени. У нас же команды, которые устраивает счет, тянут время, они долго проводят замены и медленно вводят мяч в игру. Нужно попробовать брать пример с чемпионата мира - добавлять столько времени, сколько было потрачено соперником. Возможно, мы придем к этому в следующем году. Ведь такие задержки сбивают темп игры.
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Что в Шахтере он ныл и отмазывался, но там в основном на судей - если ШД побеждал, то никогда никаких претензий к судейству не было, все было на высочайшем уровне, топ-судья и вообще так бы почаще судили бы все))); но не дай Бог проиграть, то все... судья и то, судья и сё, и вообще в футболе ничего не понимает))))
Теперь же в Динамо он находит новые "отмазки" - перелеты, мало времени на восстановление, Ванат и Беседин - бегунки (я аж опешил, что Беседин оказывается бегунок), давление на игроков и т.д. А тут в конце интервью он еще больше себя в яму закопал тем, что предложил добавлять больше дополнительного времени, как на ЧМ!
У меня один вопрос: а почему не добавлять время как, например, в чемпионате Германии??? Там я видел матчи, когда команда выигрывала 3-0 или 4-0, то свистели об окончании поединка даже на 87 или 88 минуте. И вообще они очень мало добавляют доп времени (минуту-две или вообще ноль), даже пусть хоть счет 1-0.
П. С. Нужно не ныть, а брать 3 очка!!! И работать, работать, работать!