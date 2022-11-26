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  4. Излюбленные грабли. Динамо не смогло вскрыть оборону Металлиста 1925
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Динамо Киев
26.11.2022, FT 0 : 0
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
26 ноября 2022, 15:58 | Обновлено 26 ноября 2022, 15:59
111
3

Излюбленные грабли. Динамо не смогло вскрыть оборону Металлиста 1925

Команда Мирчи Луческу не поразила ворота соперников даже с пенальти

26 ноября 2022, 15:58 | Обновлено 26 ноября 2022, 15:59
111
3
Излюбленные грабли. Динамо не смогло вскрыть оборону Металлиста 1925
ФК Динамо Киев

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 15-й тур.

«Динамо» Киев – «Металлист 1925» - 0:0

На 43 минуте Виктор Цыганков («Динамо» Киев) не забил пенальті (вратарь).

Караваев, 54, Беседин, 90+1, Буяльский, 90+2 – Ткачук, 24, Курило, 32, Капинус, 71

«Динамо» Киев: Нещерет – Вивчаренко (Дубинчак, 62), Попов, Забарный, Караваев (Перрис, 83) – Сидорчук – Кабаев (Гармаш, 46), Лонвейк (Шепелев, 61), Буяльский, Цыганков – Ванат (Беседин, 46).

«Металлист 1925»: Мозиль – Капинус, Курило, Ткачук, Жичиков – Вачиберадзе (Мартынюк, 57) – Ременюк, Кравченко (Шершень, 84), Габелок, Русин – Борячук (Чирук, 76).

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ): 20 (11) – 5 (2)
Угловые: 13 – 1
Оффсайды: 5 – 1.

ДИНАМО КИЕВ - МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 3
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Gargantua
про грабли хорошо сказано
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-1
FunnyCat_____
Суркис , с Днюхой, управленец ты наш великий! 
Луческу надеюсь в декабре ещё и Шепелева с Бесединым прихватит 
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-1
etorfine
Опзжешне кодло знову не виграло, зі святом, країно!
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-2
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