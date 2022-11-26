Излюбленные грабли. Динамо не смогло вскрыть оборону Металлиста 1925
Команда Мирчи Луческу не поразила ворота соперников даже с пенальти
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 15-й тур.
«Динамо» Киев – «Металлист 1925» - 0:0
На 43 минуте Виктор Цыганков («Динамо» Киев) не забил пенальті (вратарь).
Караваев, 54, Беседин, 90+1, Буяльский, 90+2 – Ткачук, 24, Курило, 32, Капинус, 71
«Динамо» Киев: Нещерет – Вивчаренко (Дубинчак, 62), Попов, Забарный, Караваев (Перрис, 83) – Сидорчук – Кабаев (Гармаш, 46), Лонвейк (Шепелев, 61), Буяльский, Цыганков – Ванат (Беседин, 46).
«Металлист 1925»: Мозиль – Капинус, Курило, Ткачук, Жичиков – Вачиберадзе (Мартынюк, 57) – Ременюк, Кравченко (Шершень, 84), Габелок, Русин – Борячук (Чирук, 76).
Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).
Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).
Удары (в створ): 20 (11) – 5 (2)
Угловые: 13 – 1
Оффсайды: 5 – 1.
ДИНАМО КИЕВ - МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 21°C
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