В субботу, 26-го ноября, состоится поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Динамо» Киев и харьковский «Металлист 1925». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 14:00.

Киевляне занимают четвертое место в турнирной таблице. В прошлом туре команда Мирчи Луческу обыграла ровенский «Верес со счетом 1:0 (единственный результативный удар нанес Виктор Цыганков). «Металлист 1925» в прошлом туре также одержал победу, обыграв «Кривбасс» со счетом 2:0 (голы забили Роман Дебелко и Андрей Борячук). В планах у столичного коллектива стоит задача пробиться хотя бы в тройку сильнейших команд страны перед наступлением длительной зимней паузы, поэтому победа над соперником, который до этого три матча не проигрывал под руководством нового тандема на тренерском мостике, является обязательным условием.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Металлист 1925», за которой можно следить в украинской версии сайта.