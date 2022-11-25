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26.11.2022 14:00 - : -
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
25 ноября 2022, 17:15 | Обновлено 25 ноября 2022, 17:20
332
0

Динамо – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Беспроигрышная серия киевлян составляет семь игр, у харьковчан - три

25 ноября 2022, 17:15 | Обновлено 25 ноября 2022, 17:20
332
0
Динамо – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Динамо

В 15-м туре украинской Премьер-Лиги футболисты киевского «Динамо» на своем родном одноименном стадионе имени Валерия Лобановского будут принимать харьковский «Металлист 1925». Интересно, что обе команды с хорошим настроением подходят к предстоящему поединку. Хозяева поля имеют семиматчевую беспроигрышную серию (5 побед, 2 ничьи), а гости не проигрывали три встречи подряд (2 победы, 1 ничья).

Динамо

Несмотря на довольно плотный график последних матчей (киевляне в ноябре уже провели пять игр), подопечные Мирчи Луческу в целом справились со своей задачей. За этот период они одержали четыре победы и только с «Колосом» завершили встречу вничью 0:0. А вообще, после поражения в 7-м туре от «Шахтера» 1:3, динамовцы больше не проигрывали в чемпионате страны и смогли существенно приблизиться к дуэту лидеров.

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Вот и в предыдущем туре киевские футболисты добились очередного успеха, обыграв «Верес» со счетом 1:0. По бумагам это был выездной матч для киевлян, а фактически они проводили его у себя дома на стадионе «Динамо», где, кстати, пройдет и предстоящий поединок с харьковчанами. Тогда все решил единственный точный удар Виктора Цыганкова в первом тайме. Результат мог быть и большим, но номинальные «гости» в конце игры не реализовали несколько хороших моментов.

Радует, что лазарет «Динамо» постепенно пустеет и многие игроки уже вернулись в строй после травм. Пожалуй, только два футболиста из основы, на которых пока еще не могут рассчитывать тренеры, остаются на больничном. Это Николай Шапаренко и Денис Бойко. Но, учитывая тот факт, что Мирча Луческу довольно часто прибегает к ротации состава, их отсутствие не особенно сказывается. Тем более, как мы уже отмечали ранее, результаты, в основном, положительные.

Металлист 1925

Харьковчане тоже сумели порадовать своих болельщиков в трех предыдущих турах. Сперва они не уступили землякам из «Металлиста» в принципиальном матче, сыграв 0:0, а затем добились двух побед подряд над «Ингульцом» 2:1 и «Кривбассом» 2:0.

Особенно неожиданным для многих специалистов был выигрыш в Кривом Роге. Ведь к тому времени подопечные Юрия Вернидуба набрали хороший ход и считались явными фаворитами. Однако всем хорошо известно, что в футболе нередко бывает так - кому заранее приписывают три очка, остаются ни с чем. Это наглядно сейчас мы увидели на чемпионате мира в Катаре, где в первом туре группового этапа потерпели поражения одни из главных претендентов на медали Аргентина и Германия.

Но вернемся к «Металлисту 1925». После смены главного тренера, новым подопечным Эдмара понадобилось какое-то время, чтобы понять требования наставника. Были в этот период два крупных поражения от «Зари» 0:3 и «Вереса» 1:4. Но со временем команда явно прибавила и сейчас закрепилась в средине турнирной таблицы.

Способны ли гости сейчас еще на одну сенсацию? Вполне. Во всяком случае, команда в нынешнем сезоне уже не раз показывала свой характер. И как здесь не вспомнить ничью с «Шахтером» в первом туре, или победы над «Ворсклой» и «Колосом».

Статистика матчей

В чемпионате Украины на уровне украинской Премьер-Лиги соперники встречались только один раз в прошлом году. Тогда в Харькове выиграло «Динамо» со счетом 2:0. Голы забили Цыганков и Гармаш.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Тымчик, Забарный, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Шепелев, Лонвейк, Цыганков, Буяльский, Беседин

«Металлист 1925»: Мозиль, Капинус, Курило, Безуглый, Жичиков, Вачиберадзе, Габелок, Ременюк, Кравченко, Русин, Борячук

Прогноз на противостояние:

Понятно, что «Динамо» будет фаворитом этого матча и, скорее всего, выиграет. Но победа будет не простой – 2:1.

26 ноября, суббота

«Динамо» – «Металлист 1925»
Киев. Стадион «Динамо» им.В.Лобановского. Начало в 14.00
ТВ-трансляция на телеканале «2+2»
ДИНАМО - МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр – Максим Козыряцкий (Запорожье)
Прогноз Sport.ua – 2:1
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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