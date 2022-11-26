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Чемпионат Украины
Динамо Киев
26.11.2022, FT 0 : 0
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
26 ноября 2022, 16:49 |
1058
3

Динамо – Металлист 1925 – 0:0. Киевляне упустили свои шансы. Обзор матча

Команда Мирчи Луческу не проигрывает восемь туров УПЛ кряду

26 ноября 2022, 16:49 |
1058
3
Динамо – Металлист 1925 – 0:0. Киевляне упустили свои шансы. Обзор матча
ФК Динамо Киев

Футболисты «Динамо» в матче 15-го тура чемпионата Украины не сумели обыграть «Металлист 1925» - 0:0. Киевляне потеряли очки, но продлили серию без поражений в УПЛ до восьми встреч.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Александр Чернов
Когда уже этих пророссийских.суркисов посадят ? Или пусть сь..буют в свою Московию .Как уже от них тошнит
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+2
Gargantua
посмотрите момент который привел к пенальти, остановите на мгновении когда Сидорчук получил мяч.
Любой игрок обладающий хоть минимальным футбольным интеллектом, должен был давать пас на Ваната или Лонвейка, которые вбегали слева. А дальше можно было забивать в пустые ворота.
Но Сидорчук начал уходить вправо и обрабатывать мяч. Момент был запорот и Вачиберадзе просто спас его когда сфолил.
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