Динамо Киев

26.11.2022, FT 0 : 0
Украина. Премьер лига26 ноября 2022, 16:49 |
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Динамо – Металлист 1925 – 0:0. Киевляне упустили свои шансы. Обзор матча
Команда Мирчи Луческу не проигрывает восемь туров УПЛ кряду
26 ноября 2022, 16:49 |
1058
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Футболисты «Динамо» в матче 15-го тура чемпионата Украины не сумели обыграть «Металлист 1925» - 0:0. Киевляне потеряли очки, но продлили серию без поражений в УПЛ до восьми встреч.
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Любой игрок обладающий хоть минимальным футбольным интеллектом, должен был давать пас на Ваната или Лонвейка, которые вбегали слева. А дальше можно было забивать в пустые ворота.
Но Сидорчук начал уходить вправо и обрабатывать мяч. Момент был запорот и Вачиберадзе просто спас его когда сфолил.