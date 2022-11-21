В гостях как дома. Динамо в Киеве одолело Верес
Команда Луческу закрепилась в топ-4 таблицы УПЛ
Отчет о матче ожидайте позже…
Украинская Премьер-лига. 14-й тур
«Верес» – «Динамо» – 0:1
Цыганков, 26
Дубинчак, 69
«Верес»: Когут, Гагун, Мельник, Вовченко, Е.Пасич, Клец (Курко, 85), Кучеров, Дахновский (С.Шестаков, 80), Лебеденко, В.Шарай, Гайдучик (Сергийчук, 75).
Запасные: Ющишин, Квасный, Поворознюк, Коркодим.
«Динамо»: Бущан, Тимчик (Караваев, 65), Попов, Забарный, Дубинчак, Шепелев (Гармаш, 46), Сидорчук, Лонвейк (Андриевский, 46), Буяльский, Цыганков, Ванат (Беседин, 65).
Запасные: Нещерет, Овчаренко, Бурда, Сирота, Кравченко, Кендзера, Перрис, Кулач.
Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)
Стадион: «Динамо» им. Лобановского (Киев)
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