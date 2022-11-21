Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В гостях как дома. Динамо в Киеве одолело Верес
Чемпионат Украины
Верес
21.11.2022, FT 0 : 1
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
21 ноября 2022, 15:57 | Обновлено 21 ноября 2022, 16:10
1031
2

В гостях как дома. Динамо в Киеве одолело Верес

Команда Луческу закрепилась в топ-4 таблицы УПЛ

21 ноября 2022, 15:57 | Обновлено 21 ноября 2022, 16:10
1031
2
В гостях как дома. Динамо в Киеве одолело Верес
ФК Динамо Киев

Отчет о матче ожидайте позже…

Украинская Премьер-лига. 14-й тур

«Верес» – «Динамо» – 0:1

Цыганков, 26

Дубинчак, 69

«Верес»: Когут, Гагун, Мельник, Вовченко, Е.Пасич, Клец (Курко, 85), Кучеров, Дахновский (С.Шестаков, 80), Лебеденко, В.Шарай, Гайдучик (Сергийчук, 75).

Запасные: Ющишин, Квасный, Поворознюк, Коркодим.

«Динамо»: Бущан, Тимчик (Караваев, 65), Попов, Забарный, Дубинчак, Шепелев (Гармаш, 46), Сидорчук, Лонвейк (Андриевский, 46), Буяльский, Цыганков, Ванат (Беседин, 65).

Запасные: Нещерет, Овчаренко, Бурда, Сирота, Кравченко, Кендзера, Перрис, Кулач.

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Стадион: «Динамо» им. Лобановского (Киев)

ВЕРЕС – ДИНАМО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
ВИДЕО. Третий гол в двух матчах. Цыганков открыл счет в игре против Вереса
Верес – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Верес – Динамо – 0:1. Текстовая трансляция матча
Верес - Динамо Верес Ровно Динамо Киев
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Такого еще никогда не было на ЧМ. Катар записал себя в историю
Футбол | 20 ноября 2022, 20:23 4
Такого еще никогда не было на ЧМ. Катар записал себя в историю
Такого еще никогда не было на ЧМ. Катар записал себя в историю

Катар – первая страна, проигравшая в матче-открытии мундиаля в статусе хозяина турнира

Футболисты сборной Ирана не пели гимн перед матчем с Англией
Футбол | 21 ноября 2022, 15:15 2
Футболисты сборной Ирана не пели гимн перед матчем с Англией
Футболисты сборной Ирана не пели гимн перед матчем с Англией

Не поддерживают действия своего государства?

Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
Футбол | 20.11.2022, 16:15
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
ШЕВЧЕНКО: «Впервые ступив на Сан-Сиро, сразу почувствовал, что это мой дом»
Футбол | 21.11.2022, 11:35
ШЕВЧЕНКО: «Впервые ступив на Сан-Сиро, сразу почувствовал, что это мой дом»
ШЕВЧЕНКО: «Впервые ступив на Сан-Сиро, сразу почувствовал, что это мой дом»
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Теннис | 21.11.2022, 01:30
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
тяжелая игра.
погода и автобус соперника.если бы Цыганков на индивидуальном мастерстве не распечатал, могли быть проблемы
Ответить
0
APL
Так тримати
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Как Эннер Валенсия с женой поддержали Украину
ФОТО. Как Эннер Валенсия с женой поддержали Украину
21.11.2022, 07:21 6
Футбол
Он непобедимый. Джокович выиграл шестой трофей на Итоговом турнире АТР
Он непобедимый. Джокович выиграл шестой трофей на Итоговом турнире АТР
20.11.2022, 21:47 1
Теннис
Марина Мороз потерпела поражение в UFC от спортсменки из Бразилии
Марина Мороз потерпела поражение в UFC от спортсменки из Бразилии
19.11.2022, 22:59 3
MMA
ФОТО. Рождественская ярмарка. Свитолина с дочкой готовятся к праздникам
ФОТО. Рождественская ярмарка. Свитолина с дочкой готовятся к праздникам
19.11.2022, 18:50 4
Теннис
У Роналду появились два варианта продолжения карьеры
У Роналду появились два варианта продолжения карьеры
20.11.2022, 13:11 2
Футбол
Бывший форвард Динамо объявил о завершении карьеры в 31 год
Бывший форвард Динамо объявил о завершении карьеры в 31 год
19.11.2022, 21:22 7
Футбол
СКАНДАЛ. Почему арбитр отменил гол Эквадора в дебюте игры с Катаром
СКАНДАЛ. Почему арбитр отменил гол Эквадора в дебюте игры с Катаром
20.11.2022, 19:27 22
Футбол
Бывший чемпион мира: «Льюис побил бы Фьюри и нокаутировал его»
Бывший чемпион мира: «Льюис побил бы Фьюри и нокаутировал его»
21.11.2022, 08:40 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности