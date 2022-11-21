Мирча ЛУЧЕСКУ: «Теперь соперники хорошо изучили нас»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу дал оценку действиям коллектива в игре 14-го тура УПЛ с ровенским «Вересом», принесшим его подопечным победу со счетом 1:0.

– В сегодняшнем матче «Динамо» подало 14 угловых, но голов после них мы не увидели. С чем связано то, что ваша команда редко забивает после стандартов?

– Меня также беспокоит эта ситуация, говорил об этом на скамейке запасных. В этом чемпионате мы подали более 80-ти угловых, и я часто говорю ребятам, что для того, чтобы добиться успеха при стандартах, нужны два фактора: качество, которое у них есть, а также смелость. Необходимо смелее идти на мяч и вступать в борьбу, чтобы опередить соперника. Но сейчас у нас отсутствует эта смелость, этот кураж, и мы должны их вернуть.

У Попова было хорошее подключение, он встретился с мячом, но, к сожалению, немного потерял навык завершения. Забарному и Сироте еще нужно совершенствоваться, ведь они еще недостаточно хороши при стандартах у чужих ворот.

В первый год мы разыгрывали мяч при стандартных положениях, разыгрывали лишнего игрока у соперников, приводили мяч в штрафную. У нас получались комбинации и мы забивали голы. Но теперь соперники хорошо изучили нас, подтягивают больше своих игроков при угловых, чтобы не позволять нам проводить такие розыгрыши.

Поэтому нам нужны хорошие подачи, хорошая борьба. Нужно смелее идти на мяч в штрафной. У нас сейчас хороший контроль мяча и мы создаем много моментов, но последняя подача не доходит до адресата. Этот момент меня тоже беспокоит.

В мое время говорили, что угловой - это на 90 процентов гол. Тогда играли иначе, были большие расстояния между игроками. Конечно, сейчас соотношение другое, и нам нужно улучшать этот компонент.