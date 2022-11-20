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Украина. Премьер лига
20 ноября 2022, 19:15 |
643
0

Верес – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Динамо» имеет возможность вплотную приблизиться к «Шахтеру», играя гостевой поединок дома

20 ноября 2022, 19:15 |
643
0
Верес – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Динамо

В 14-м туре украинской Премьер-Лиги состоится матч «Верес» - «Динамо». Несмотря на то, что хозяевами поля считаются футболисты из Ровно, игра пройдет на киевском стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Верес

Подопечные Юрия Вирта после 8 тура занимали третье место в турнирной таблице, отставая от лидеров турнира «Днепра-1» и «Шахтера» всего на пять очков. Но затем в пяти матчах «Верес» умудрился четыре раза проиграть и только однажды добился успеха. В результате футболисты из Ровно сейчас обосновались в середине турнирной таблицы, откуда уже совсем недалеко до зоны аутсайдеров.

В одном из наших прежних анонсов матча с участием «Вереса», мы отмечали, что эта команда очень неудачно играет с теми, кто находится вверху турнирной таблицы. Ситуация за это время практически не поменялась. Из первой пятерки ровенский клуб потерпел поражение от «Днепра-1», «Шахтера», «Зари» и «Александрии». Матч с «Динамо» покажет, сумеют ли номинальные хозяева поля прервать неприятную для себя статистику или снова останутся ни с чем.

И еще. Добывать очки в поединке с киевлянами «Вересу» придется без одного их основных своих игроков Геннадия Пасича. В предыдущем туре с «Александрией» он получил желтую карточку на третьей компенсированной минуте к основному времени второго тайма. Теперь у него оказал перебор предупреджений, из-за чего он получил дисквалификацию именно на предстоящий матч.

Динамо

Если «Верес» в последних играх резко сдал, то киевляне, наоборот, совершили восхождение из низов турнирной таблицы в группу лидеров. В этом, честно говоря, никто не сомневался, так как любители футбола понимали, что это лишь дело времени. Но то, что в случае победы в этом туре динамовцы вплотную приблизятся к «Шахтеру», месяц назад реально могли представить разве что самые преданные болельщики столичной команды.

Вообще, после поражения от горняков в 7-м туре динамовцы больше не проигрывали, хотя дважды сыграли вничью с «Ворсклой» и «Колосом». Поэтому, если они по-прежнему хотят догнать не только «Шахтер», а и далеко ушедший «Днепр-1», то больше терять очки им никак нельзя. Тем более, что, по сути гостевой матч, киевляне проведут на своем родном стадионе.

Интересно, что в трех предыдущих матчах с «Александрией», «Колосом» и «Ингульцом» главный тренер «Динамо» Мирча Луческу выпускал на поле 22 игрока. Это говорит о том, что потенциал киевлян достаточно большой. Разыгрался Виталий Буяльский, на счету которого уже 9 голов в чемпионате и второе место в списке бомбардиров. Снова стал забивать Виктор Цыганков. Именно его два точных удара принесли победу в поединке с «Ингульцом». И, похоже, что окончательно вписался в состав легионер из Нидерландов Джастин Лонвейк, который уже успел отметиться дебютным забитым мячом.

Статистика матчей

На уровне украинской Премьер-Лиги соперники провели 8 матчей и во всех побеждали динамовцы. Разница забитых и пропущенных мячей 30-3. В последний раз команды встречались в Луцке на стадионе «Авангард», где «Верес» тоже был только номинальным хозяином поля. Победило «Динамо» 3:0. Дублем отметился Вербич и еще один мяч забил Цыганков, который при этом еще и не реализовал пенальти.

Ориентировочные составы:

«Верес»: Когут, Е. Пасич, Вовченко, Мирошник, Гагун, Кучеров, Клец, В.Шарай, Лебеденко, Дахновский, М.Шестаков

«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Забарный, Сирота, Караваев, Сидорчук, Шепелев, Лонвейк, Цыганков, Буяльский, Ванат

Прогноз на противостояние:

Скорее всего, у «Динамо» не должно быть особых проблем с тем, чтобы набрать очередные три очка. Ставим на победу киевлян 2:0.

21 ноября, понедельник

«Верес» – «Динамо»
Киев. Стадион «Динамо» им.В.Лобановского. Начало в 14.00
ТВ-трансляция на телеканале «Setanta Sports»
ВЕРЕС - ДИНАМО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр – Ярослав Козык (Мукачево)
Прогноз Sport.ua – 0:2
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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