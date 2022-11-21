Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес – Динамо – 0:1. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Украины
Верес
21.11.2022, FT 0 : 1
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
21 ноября 2022, 13:56 | Обновлено 21 ноября 2022, 16:10
35634
24

Верес – Динамо – 0:1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 14-го тура Украинской Премьер-лиги

21 ноября 2022, 13:56 | Обновлено 21 ноября 2022, 16:10
35634
24
Верес – Динамо – 0:1. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В понедельник, 14 ноября, состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором силами померятся ровенский «Верес» и «Динамо» из Киева. Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского, начало – в 14:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице чемпионата Украины «Верес» занимает 7 место, имея в активе 17 очков после 13 матчей. Команда Юрия Вирта в двух последних матчах проиграла: вначале со счетом 0:2 донецкому «Шахтеру», а затем 2:3 «Александрии».

У киевского «Динамо» 4-я позиция в таблице Украинской Премьер-лиги. Подопечные Мирчи Луческу имеют 23 очков после 12 встреч. В настоящий момент в национальном чемпионате киевляне идут на серии из 6 матчей без поражений – 4 победы, 2 ничьи. В последний раз «Динамо» проигрывало в УПЛ 16 октября – «Шахтеру» со счетом 1:3.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
FanSport
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
В гостях как дома. Динамо в Киеве одолело Верес
Источник: одну машину VAR отдали в аренду чемпионату Румынии
Ингулец – Львов – 1:0. Победа с красивым голом. Видео и обзор матча
текстовая трансляция Верес Ровно Динамо Киев Верес - Динамо чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Теннис | 21 ноября 2022, 01:30 0
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир АТР: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей Nitto ATP Finals

ШЕВЧЕНКО: «Впервые ступив на Сан-Сиро, сразу почувствовал, что это мой дом»
Футбол | 21 ноября 2022, 11:35 3
ШЕВЧЕНКО: «Впервые ступив на Сан-Сиро, сразу почувствовал, что это мой дом»
ШЕВЧЕНКО: «Впервые ступив на Сан-Сиро, сразу почувствовал, что это мой дом»

Легендарный украинский футболист вспомнил о своем переходе в «Милан»

Футболисты сборной Ирана не пели гимн перед матчем с Англией
Футбол | 21.11.2022, 15:15
Футболисты сборной Ирана не пели гимн перед матчем с Англией
Футболисты сборной Ирана не пели гимн перед матчем с Англией
Что-то сломалось. Украинские трансляторы показали первый матч ЧМ без табло
Футбол | 20.11.2022, 21:42
Что-то сломалось. Украинские трансляторы показали первый матч ЧМ без табло
Что-то сломалось. Украинские трансляторы показали первый матч ЧМ без табло
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 21.11.2022, 01:20
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 24
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
гол Циганкова треба скасувати !!!  
Так сильно бити по м'ячу - порушення правил !!! 
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
DK1961
Такое впечатление, что Луческу или УМЫШЛЕННО портит игру своими заменами, или совсем уже мышей не ловит
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
FunnyCat_____
 А у нас интересный офтопп
Перенесені матчі У своєму анонсі зустрічі з «Ворсклою» пресслужба гірників написала, що ця гра стане для команди останньою у 2022 році.
______
я ж говорил, что они эти матчи не будут играть. А в феврале -марте Минаю дадут тех поражение за плохое поле, и со Львовом что то придумают.
Пока в ффу сидит ручной работник шахтера павелка -  такой цирк будет продолжаться 
Ответить
+4
Roma513
Говорят играют для болельшиков!!!а по факту трансляции нет для болельщиков нигде. Дно какоето
Ответить
+4
Показать Скрыть 2 ответа
petryakov
бесплатно наверное не покажут
Ответить
+4
DK1961
То ли Пете, то ли Васе: Суркисы то здесь с какого боку?! Матч считается гостевым, Динамо НИЧЕГО не может сделать против пакостей павелкинско-сектантской мафии. И в остальных гостевых матчах, кроме матчей с Днепром-1 и другими союзниками антисектантского сопротивления, также не покажут нигде. Матчасть изучи, потом строчи посты
Ответить
+1
Gargantua
ну почему же Беседин а не Кулач?
Ответить
+1
Gargantua
хороший парень этот Лонвейк. быстро соображает, культура паса хорошая
наконец селекция привезла не шлак
Ответить
+1
DK1961
Поздравляю с победой! Могли забить гораздо больше, ну да ладно. Главное - 3 очка и уже дышим в спину кротам.
Ответить
0
Gargantua
замены Луческу явно деструктивно повлияли на игру
Ответить
0
Gargantua
пошла вода в хату
Ответить
0
maverik
ГДЕ ПОКАЖУТ МАТЧ ?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Вася Петя
даже не заморачивался на поиски где посмотреть матч, суркисы так "позаботились" о болельщиках, что теперь Динамо не показывает ни кто! 
Ответить
-1
CheMP
Верес,вперёд!
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
Dar Veter
Как там погодка в Ровно?   Говорят около нуля и сухо.  В Петрово было грязновато. Львов в мокрых трусах смотрелся не очень.  А в Киеве типа дождь обещают.
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Бех-Романчук порадовала подписчиков фотографиями с пляжа
ФОТО. Бех-Романчук порадовала подписчиков фотографиями с пляжа
20.11.2022, 21:05 3
Другие виды
ФОТО. Как Эннер Валенсия с женой поддержали Украину
ФОТО. Как Эннер Валенсия с женой поддержали Украину
21.11.2022, 07:21 6
Футбол
Марина Мороз потерпела поражение в UFC от спортсменки из Бразилии
Марина Мороз потерпела поражение в UFC от спортсменки из Бразилии
19.11.2022, 22:59 3
MMA
Такого еще никогда не было на ЧМ. Катар записал себя в историю
Такого еще никогда не было на ЧМ. Катар записал себя в историю
20.11.2022, 20:23 4
Футбол
У Роналду появились два варианта продолжения карьеры
У Роналду появились два варианта продолжения карьеры
20.11.2022, 13:11 2
Футбол
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
20.11.2022, 16:15 25
Футбол
Украинские морпехи сбежали из плена оккупантов
Украинские морпехи сбежали из плена оккупантов
20.11.2022, 18:55 2
Война
ФОТО. Рождественская ярмарка. Свитолина с дочкой готовятся к праздникам
ФОТО. Рождественская ярмарка. Свитолина с дочкой готовятся к праздникам
19.11.2022, 18:50 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности