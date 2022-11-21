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Чемпионат Украины
Верес
21.11.2022, FT 0 : 1
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
21 ноября 2022, 17:17 |
1127
0

Верес – Динамо – 0:1. Удар Цыганкова принес победу. Обзор матча УПЛ

Киевляне уже совсем рядом с лидерами

21 ноября 2022, 17:17 |
1127
0
Верес – Динамо – 0:1. Удар Цыганкова принес победу. Обзор матча УПЛ
ФК Динамо Киев

В матче чемпионата Украины «Динамо» переиграло «Верес» со счетом 1:0 благодаря классному голу Виктора Цыганкова. Киевляне набрал 26 очков и всего на 1 пункт отстают от «Шахтера», который находится на втором месте.

События матча

27’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
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Источник Sport.ua
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