21.11.2022, FT 0 : 1
Украина. Премьер лига21 ноября 2022, 17:17 |
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Верес – Динамо – 0:1. Удар Цыганкова принес победу. Обзор матча УПЛ
Киевляне уже совсем рядом с лидерами
21 ноября 2022, 17:17 |
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В матче чемпионата Украины «Динамо» переиграло «Верес» со счетом 1:0 благодаря классному голу Виктора Цыганкова. Киевляне набрал 26 очков и всего на 1 пункт отстают от «Шахтера», который находится на втором месте.
События матча
27’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
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