Назван лучший игрок матча ЧМ-2022 между Англией и США

Хавбек сборной США Кристиан Пулишич назван лучшим игроком матча 2-го тура ЧМ-2022.

Во втором туре группы B американцы сыграли вничью с Англией (0:0), а Уэльс проиграл Ирану (0:2).

В решающем туре 29 ноября Англия (4 очка) сыграет против Уэльса (1 очко), а США (2 балла) встретится с Ираном (3 пункта).

Captain America 🇺🇸🦅 Leading the line for the @USMNT as they keep fighting to advance from Group B.@cpulisic_10, your @Budweiser Player of the Match!



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #ENGUSA 🇺🇸 #POTM #YoursToTake | @budfootball pic.twitter.com/m0EpqGuaNV