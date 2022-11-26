ПУЛИШИЧ: «Для сборной США ничья – не самый худший результат»
Хавбек сборной США прокомментировал ничью с Англией на чемпионате мира
Хавбек сборной США Кристиан Пулишич прокомментировал ничью с Англией (0:0) в матче 2-го тура ЧМ-2022:
«Действительно солидное выступление команды. Ничья – не самый худший результат, но были отрезки игры, где мы показывали доминирование.
Мы сражались лицом к лицу с очень сплоченной командой, но у нас много работы. Я думаю, что это было действительно хорошее выступление с нашей стороны».
В решающем туре 29 ноября Англия (4 очка) сыграет против Уэльса (1 очко), а США (2 балла) встретится с Ираном (3 пункта).
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