Молодой талант. Стал известен лучший игрок матча Испания – Коста-Рика

В среду, 23 ноября, состоялся матч 1-го ЧМ-2022 по футболу в группе Е между сборными Испании и Коста-Рики. Игра завершилась разгромной победой испанцев со счетом 7:0.

После окончания матча традиционно был выбран лучший игрок встречи. Им стал 18-летний игрок испанской «Барселоны» Гави. Отметим, что он также стал самым молодым голеадором с 1958 года на ЧМ. Тогда легендарный Пеле финале за сборную Бразилии против Швейцарии отличился забитым мячом в возрасте 17 лет и 249 дней.

К слову, ранее WhoScored выбрал худшего игрока встречи.

🤩 Gavi, the third youngest goal scorer in #FIFAWorldCup history



You selected 2022's FIFA Golden Boy as tonight’s @Budweiser Player of the Match!#POTM #YoursToTake #Budweiser @budfootball pic.twitter.com/spXu7qhTYj