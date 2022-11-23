Ожидаемо? Стал известен худший игрок матча Испания – Коста-Рика

Сегодня, 23 ноября, состоялся матч 1-го труа ЧМ-2022 по футболу в группе Е между сборными Испании и Коста-Рики. Испанцы ожидаемо выиграли, но сделали это со вкусом – счет 7:0.

После матча известный портал WhoScored поставил оценку игрокам матча. Лучшим стал полузащитник сборной Испании Дани Ольмо с оценкой в 8,7 балла, который забил и отдал ассист.

А вот худшим стал вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас. Из-за пропущенных 7 голов и только 1 сейва его действия оценили в 3,9 балла.

К слову, в группе Е вместе с Испанией и Коста-Рикой также играют Германия и Япония. Их матч завершился сенсационной победой японцев со счетом 2:1.