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  4. Ожидаемо? Стал известен худший игрок матча Испания – Коста-Рика
Чемпионат мира
23 ноября 2022, 21:07 |
669
0

Ожидаемо? Стал известен худший игрок матча Испания – Коста-Рика

Над Кейлором Навасом неплохо так поиздевались

23 ноября 2022, 21:07 |
669
0
Ожидаемо? Стал известен худший игрок матча Испания – Коста-Рика
Getty Images/Global Images Ukraine. Кейлор Навас

Сегодня, 23 ноября, состоялся матч 1-го труа ЧМ-2022 по футболу в группе Е между сборными Испании и Коста-Рики. Испанцы ожидаемо выиграли, но сделали это со вкусом – счет 7:0.

После матча известный портал WhoScored поставил оценку игрокам матча. Лучшим стал полузащитник сборной Испании Дани Ольмо с оценкой в 8,7 балла, который забил и отдал ассист.

А вот худшим стал вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас. Из-за пропущенных 7 голов и только 1 сейва его действия оценили в 3,9 балла.

К слову, в группе Е вместе с Испанией и Коста-Рикой также играют Германия и Япония. Их матч завершился сенсационной победой японцев со счетом 2:1.

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WhoScored сборная Испании по футболу сборная Коста-Рики по футболу ЧМ-2022 по футболу Кейлор Навас Дани Ольмо Испания - Коста-Рика
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Источник WhoScored.com
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