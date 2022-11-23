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Чемпионат мира
23 ноября 2022, 19:52 | Обновлено 23 ноября 2022, 19:58
261
0

Впереди только Пеле. Гави стал самым молодым голеадором с 1958 года

Испанец установил планку для остальных

23 ноября 2022, 19:52 | Обновлено 23 ноября 2022, 19:58
261
0
Впереди только Пеле. Гави стал самым молодым голеадором с 1958 года
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 23 ноября сборная Испании в первом туре чемпионата мира 2022 года играла с Коста-Рикой. Команда Луиса Энрике не заметила соперника и разгромила оппонентов со счетом 7:0. Пятый гол в матче провел полузащитник Барселоны Гави.

В возрасте 18 лет и 110 дней Гави стал самым молодым бомбардиром в матчах чемпионата мира после Пеле в финале 1958 года против Швеции (17 лет 249 дней).

Напомним, что Гави и самый молодой испанец на чемпионатах мира и Европы.

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Источник Sport.ua
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