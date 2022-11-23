Чемпионат мира23 ноября 2022, 19:52 | Обновлено 23 ноября 2022, 19:58
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Впереди только Пеле. Гави стал самым молодым голеадором с 1958 года
Испанец установил планку для остальных
23 ноября 2022, 19:52 | Обновлено 23 ноября 2022, 19:58
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Сегодня, 23 ноября сборная Испании в первом туре чемпионата мира 2022 года играла с Коста-Рикой. Команда Луиса Энрике не заметила соперника и разгромила оппонентов со счетом 7:0. Пятый гол в матче провел полузащитник Барселоны Гави.
В возрасте 18 лет и 110 дней Гави стал самым молодым бомбардиром в матчах чемпионата мира после Пеле в финале 1958 года против Швеции (17 лет 249 дней).
Напомним, что Гави и самый молодой испанец на чемпионатах мира и Европы.
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