ФОТО. Гави стал самым молодым испанским дебютантом

Сегодня, 23 ноября сборная Испании в первом туре чемпионата мира 2022 года играет с Коста-Рикой. Матч начался в 18:00 по Киеву. После первого тайма счет 3-0 в пользу испанцев.

Полузащитник каталонской Барселоны Гави стал самым молодым игроком сборной Испании в истории крупных турниров чемпионат мира+ чемпионат Европы).

Хавбек вышел в стартовом составе на игру с Коста-Рикой. На момент матча футболисту 18 лет и 110 дней.

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