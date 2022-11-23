Чемпионат мира23 ноября 2022, 19:10 | Обновлено 23 ноября 2022, 19:51
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ФОТО. Гави стал самым молодым испанским дебютантом
Игрок Барселоны вошел в историю
23 ноября 2022, 19:10 | Обновлено 23 ноября 2022, 19:51
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Сегодня, 23 ноября сборная Испании в первом туре чемпионата мира 2022 года играет с Коста-Рикой. Матч начался в 18:00 по Киеву. После первого тайма счет 3-0 в пользу испанцев.
Полузащитник каталонской Барселоны Гави стал самым молодым игроком сборной Испании в истории крупных турниров чемпионат мира+ чемпионат Европы).
Хавбек вышел в стартовом составе на игру с Коста-Рикой. На момент матча футболисту 18 лет и 110 дней.
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