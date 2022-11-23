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Чемпионат мира
23 ноября 2022, 19:10 | Обновлено 23 ноября 2022, 19:51
376
0

ФОТО. Гави стал самым молодым испанским дебютантом

Игрок Барселоны вошел в историю

23 ноября 2022, 19:10 | Обновлено 23 ноября 2022, 19:51
376
0
ФОТО. Гави стал самым молодым испанским дебютантом
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 23 ноября сборная Испании в первом туре чемпионата мира 2022 года играет с Коста-Рикой. Матч начался в 18:00 по Киеву. После первого тайма счет 3-0 в пользу испанцев.

Полузащитник каталонской Барселоны Гави стал самым молодым игроком сборной Испании в истории крупных турниров чемпионат мира+ чемпионат Европы).

Хавбек вышел в стартовом составе на игру с Коста-Рикой. На момент матча футболисту 18 лет и 110 дней.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Источник Sport.ua
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