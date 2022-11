ВИДЕО. Разошлись не на шутку. Жиру вывел Францию вперед в игре с Австралией

Сегодня, 22 ноября, проходит матч 1-го тура чемпионата мира по футболу между сборными Австралии и Франции.

На 9-й минуте Крэйг Гудвин вывел австралийцев вперед, но уже на 27-й минуте игры Адриен Рабьо сравнял счет. Теперь форвард «Милана» Оливье Жиру вернул все на свои места – Франция, как фаворит встречи, лидирует со счетом 2:1.

Австралийцы потеряли мяч на своей половине поля и французы сразу провели стремительную атаку, в результате которой после ассиста Рабьо Жиру отправил снаряд в пустые ворота.

Sport.ua проведет текстовую и видео трансляцию поединка.

Leading Goalscorers for @equipedefrance



51 - Thierry Henry

50 - Olivier Giroud



Closing in on the top spot 🇫🇷#FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/2PeTYcIsMu