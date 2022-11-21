Во вторник, 22 ноября, состоится поединок чемпионата мира, в котором встретятся сборные Франции и Австралии. Матч пройдет в городе Эль-Вакра (Катар) на стадионе «Эль-Джануб», стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

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Французы являются действующими чемпионами мира: в финале прошлого мирового первенства «трехцветные» обыграли Бразилию со счетом 3:0. После триумфа на ЧМ-2018 сборная Франции неудачно выступила на чемпионате Европы, в 1/8 финала уступив Швейцарии (судьба встречи решалась в серии пенальти). Сборная Австралии всего раз сумела выйти из группы на чемпионате мира. Произошло это в 2006 году, а в 1/8 финала австралийцы проиграли команде Италии (0:1). На ЧМ-2018 французы и австралийцы также оказались в одной группе. «Трехцветные» одержали победу со счетом 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Франция – Австралия, за которой можно следить в украинской версии сайта.