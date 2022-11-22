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Франция
22.11.2022 21:00 - : -
Австралия
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22 ноября 2022, 06:21 | Обновлено 22 ноября 2022, 06:29
225
0

Франция – Австралия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Действующие чемпионы стартуют на мундиале

22 ноября 2022, 06:21 | Обновлено 22 ноября 2022, 06:29
225
0
Франция – Австралия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Twitter

Во вторник, 22 ноября, на стадионе «Аль-Вакра» в одноименном городе состоится матч первого тура чемпионата мира-2022 в группе D, в котором сыграют Франция и Австралия. Стартовый свисток африканского рефери Виктора Гомеса прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

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Франция

Франция является действующим чемпионом мира и от них много чего ожидают на этом мундиале. После триумфа на ЧМ-2018 у «синих» были и взлеты, и падения: победа в Лиге наций 2020/2021, вылет с Евро-2020 на стадии 1/8 финала и провал в Лиге наций 2022/2023, где они чуть не понизились в Дивизион В. В последних шести играх французы выиграли всего один матч, обыграв Австрию со счетом 2:0. Мотивация у «Ле Бле» большая – выиграть второй раз подряд ЧМ и стать третьей страной, кому это удалось (пока что этого достигли Италия и Бразилия).

Дидье Дешам привез в Катар одну из сильнейших сборных планеты, но она могла быть еще лучше, если бы не травмы Канте, Погба и Бензема. Существенные потери, но отметим, что и с Бензема, к примеру, у французов ничего не получилось в Лиге наций. Тем не менее, Австралия – не европейская команда, а если сравнивать, то это где-то Дивизион С в той же Лиге наций. Победа тут Франции не то что нужна, она обязательна.

Австралия


Выход в 1/8 финала ЧМ в 2006 году является лучшим результатом Австралии в истории. «Соккеруз» не предствляли никогда большой угрозы на мундиалях, но тем не менее подопечные Арнольда отправились в Катар, одержав пять побед подряд. Уверенности им не занимать, но с составом беда. Практически все форварды сборной играют в местной лиге, а костяк команды состоит из игроков выступающих в Чемпионшипе.

Интересно то, что с 2014 года, когда Тим Кэхилл забил Нидерландам на ЧМ, австралийцы больше не отличались в матчах мундиалей. С 2006 года Австралия играла на всех чемпионатах мира, но больших успехов так и не достигла. Австралийцам будет сложно играть в обороне против быстрых и техничных игроков Франции.

Франция и Австралия – знакомые враги на чемпионате мира. Четыре года назад они также встречались на групповом этапе, где Франция выиграла со счетом 2:1 благодаря пенальти Антуана Гризманна и автоголу Азиза Бехича. «Соккеруз» выиграли только один раз в пяти встречах у французов.

Ориентировочные составы


Франция: Льорис – Павар, Конате, Упамекано, Люка Эрнандес – Чуамени, Рабьо, Гризманн – Дембеле, Жиру, Мбаппе

Австралия: Райт – Аткинсон, Райт, Роулз, Бехич – Мабиль, Муй, Хрустич, Ирвин, Леки – Макларен


Прогноз на противостояние


Мы считаем, что французы должны спокойно побеждать южноокеанских соперников. Нашей ставкой будет позиция – Франция выиграет у Австралии с форой -1.5 с коэффициентом 1.80 по линии Parimatch.

22 ноября, вторник

Франция – Австралия
Аль-Вакра. «Аль-Вакра». 21:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO и телеканал Суспільне Спорт
Арбитр: Виктор Гомес (ЮАР)
Прогноз Sport.ua – 3:0
Parimatch
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Источник Sport.ua
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