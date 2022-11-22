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Чемпионат мира
22 ноября 2022, 23:01 | Обновлено 23 ноября 2022, 00:01
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Защита титула началась с разгрома. Франция уверенно обыграла Австралию

Команда Дидье Дешама продемонстрировала чемпионскую реакцию на пропущенный гол

22 ноября 2022, 23:01 | Обновлено 23 ноября 2022, 00:01
1240
0
Защита титула началась с разгрома. Франция уверенно обыграла Австралию
Getty Images/Global Images Ukraine

Закрывал программу третьего игрового дня мундиаля матч между действующими чемпионами мира сборной Франции и командой Австралии. Перед мировым первенством «трехцветные» потерпели кадровые потери, самыми существенными из которых можно назвать Карима Бензема и Н’Голо Канте. Но у тренерского штаба Дидье Дешама выбор довольно обширный, так что не приехавших в Катар футболистов есть кем заменить. Отметим, что сборные Франции и Австралии встречались и в группе прошлого чемпионата мира. Причем, тогда их противостояние состоялось также в первом туре. Тот поединок завершился со счетом 2:1 в пользу «трехцветных».

Французы активно начали встречу, явно намереваясь не откладывать свой первый гол на турнире. Австралийцы прижались к своей штрафной и всеми силами пытались сдержать стартовую агрессию соперников. А вскоре номинальные гости неожиданно открыли счет в матче. После длинной передачи на правый фланг Леки прострелил на дальнюю штангу, и набежавший Гудвин точно пробил под перекладину. Пропущенным голом неприятности для подопечных Дидье Дешама не закончились. Лукас Эрнандес получил травму и не смог продолжить поединок: вместо него на поле вышел Тео Эрнандес.

Getty Images/Global Images Ukraine

«Трехцветные» сразу побежали исправлять ситуацию, но пройти насыщенные оборонительные редуты «соккерус» было не так просто. А еще и Тео Эрнандес допустил оплошность, за которую едва не покарал Дюк, немного не попавший в ворота. И все же, австралийцы дрогнули под натиском чемпионов. Казалось, номинальные гости отбились после углового, но очередной навес замкнул с линии вратарской Рабьо. Французы продолжили атаковать, и через несколько минут еще раз реализовали свое преимущество. Ошибка на фланге Аткинсона обернулась быстрой атакой французов. На этот раз Рабьо ассистировал Жиру, который переправил мяч в ворота.

Getty Images/Global Images Ukraine

Атаки французов продолжали доставлять проблемы «соккерус». Гризманн низовым ударом из-за пределов штрафной немного не попал в ворота, а Мбаппе не реализовал еще более голевой момент, с линии вратарской пробив выше цели. Но перед перерывом австралийцы едва не сравняли результат. После навеса с фланга Ирвин головой несильно пробил в противоход Льорису, и застывший голкипер наблюдал, как мяч задевает штангу и не влетает в ворота.

В начале второго тайма австралийцы немного смелее начали переходить центр поля, но вскоре «трехцветные» снова взяли мяч под контроль. Шедевральным голом едва не отличился Жиру. Навес с фланга форвард замкнул в прыжке боковыми ножницами, и мяч пролетел рядом со штангой.

Моментов у номинальных хозяев было много, и гол, как говорится, назревал. Свое преимущество французы реализовали в середине второй половины встречи, причем снова сделали это дважды. Сначала Мбаппе с линии вратарской замкнул навес от Дембеле, а затем уже сам Килиан отличился выверенной навесной передачей на голову Жиру, который оформил дубль. Этот гол позволил Жиру повторить достижение Тьери Анри, который до сегодняшнего дня был лучшим бомбардиром сборной Франции (51 гол).

Getty Images/Global Images Ukraine

После этого темп игры упал. «Трехцветные» продолжали владеть территориальным преимуществом и периодически угрожали воротам соперников. Впрочем, счет больше не изменился. Матч завершился уверенной победой сборной Франции.

Чемпионат Мира Группа D.

Франция – Австралия – 4:1

Рабьо (27), Жиру (32, 71), Мбаппе (68) – Гудвин (9)

Дюк (55), Ирвин (80), Муй (95)

Франция: Льорис, Павар (Кунде, 89), Юпамекано, Конате, Л. Эрнандес (Т. Эрнандес, 13), Рабьо, Тчуамени (Фофана, 77), У. Дембеле (Коман, 77), Гризманн, Мбаппе, Жиру (Тюрам, 89).

Австралия: Райан, Аткинсон (Дегенек, 85), Суттар, Роулес, Бехич, Муй, Макгри (Мабиль, 73), Ирвин (Баккус, 85), Гудвин (Куол, 73), Леки, Дюк (Каммингс, 56).

Арбитр: Виктор Гомес (ЮАР)

Стадион «Эль-Джануб» (Эль-Вакра, Катар)

ФРАНЦИЯ – АВСТРАЛИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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