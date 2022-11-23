Дидье ДЕШАМ: «Мне кажется, у Лукаса Эрнандеса серьезная травма»

Наставник сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над командой Австралии (4:1) в первом туре ЧМ-2022:

«Хотя нам забили в начале игры, мы потом сделали все, что должны были. Во втором тайме мы могли даже увеличить счет. Кое-что у нас получалось. Австралия оставила все силы в первом тайме, не лишив моих игроков преимущества.

Лукас Эрнандес? Он собирается пройти медобследование, но мне кажется, что у него довольно серьезная травма. Нужно будет подтвердить, но это большое черное пятно на этом вечере».

Защитник французов Лукас Эрнандес получил травму на 13-й минуте встречи и был заменен на своего брата Тео Эрдандеса.