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23 ноября 2022, 00:43 | Обновлено 23 ноября 2022, 01:19
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Дидье ДЕШАМ: «Мне кажется, у Лукаса Эрнандеса серьезная травма»

Наставник сборной Франции прокомментировал победу над командой Австралии

23 ноября 2022, 00:43 | Обновлено 23 ноября 2022, 01:19
151
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Дидье ДЕШАМ: «Мне кажется, у Лукаса Эрнандеса серьезная травма»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Наставник сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над командой Австралии (4:1) в первом туре ЧМ-2022:

«Хотя нам забили в начале игры, мы потом сделали все, что должны были. Во втором тайме мы могли даже увеличить счет. Кое-что у нас получалось. Австралия оставила все силы в первом тайме, не лишив моих игроков преимущества.

Лукас Эрнандес? Он собирается пройти медобследование, но мне кажется, что у него довольно серьезная травма. Нужно будет подтвердить, но это большое черное пятно на этом вечере».

Защитник французов Лукас Эрнандес получил травму на 13-й минуте встречи и был заменен на своего брата Тео Эрдандеса.

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Источник Федерация футбола Франции
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