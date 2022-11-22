Во вторник, 22 ноября, состоится матч первого тура группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Франции и Австралии.

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Поединок состоится на стадионе «Аль-Вакра» в одноименном городе. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.

Франция – Австралия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира



В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.