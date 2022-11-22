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Чемпионат мира
Франция
22.11.2022 21:00 - : -
Австралия
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Чемпионат мира
22 ноября 2022, 06:59 | Обновлено 22 ноября 2022, 07:00
76
0

Франция – Австралия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 ноября в 21:00 поединок Мундиаля-2022

22 ноября 2022, 06:59 | Обновлено 22 ноября 2022, 07:00
76
0
Франция – Австралия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Во вторник, 22 ноября, состоится матч первого тура группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Франции и Австралии.

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Поединок состоится на стадионе «Аль-Вакра» в одноименном городе. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.

Франция – Австралия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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