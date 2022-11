Франция – Австралия. Стали известны стартовые составы на игру

Сегодня, 22 ноября, состоится матч 1-го тура ЧМ-2022 по футболу между сборными Франции и Австралии. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву. Тренеры определили стартовые составы на игру:

Франция: Уго Льорис, Люка Эрнандес, Дайо Упамекано, Ибраима Конате, Бенжамен Павар, Адриен Рабьо, Орельен Тчуамени, Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Усман Дембеле, Оливье Жиру

Австралия: Мэттью Райан, Азиз Бехич, Кай Роулз, Гарри Суттар, Натаниэл Аткинсон, Мэттью Леки, Аарон Муй, Джексон Ирвин, Райли Макгри, Крэйг Гудвин, Митчелл Дюк

Sport.ua проведет текстовую и видео трансляцию поединка.

