Распределение баллов в голосовании за лучшего игрока. Известно место Месси

17 декабря в Дохе (Катар) прошла церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2024.

Лучшим игроком 2024 года был признан бразилец Винисиус Жуниор из мадридского Реала.

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После завершения церемонии был обнародован список распределения баллов в голосовании за лучшего игрока года. Обладатель Золотого мяча 2024 Родри отстал от Вини всего на 5 баллов – 43 против 48.

В первую пятерку также попали Джуд Беллингем (Реал), Дани Карвахаль (Реал) и Ламин Ямал (Барселона).

Легендарный аргентинец Лионель Месси, который за свою карьеру 8 раз признавался лучшим футболистом года по версии ФИФА, занял шестую позицию.

Распределение баллов в голосовании за лучшего игрока по версии ФИФА: