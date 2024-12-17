Пачуке приготовиться. Стали известны подробности о состоянии Мбаппе

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе сыграет в финале Межконтинентального кубка, сообщает Луис Феликс Диаз.

По информации источника, игрок полностью восстановился и готов выйти в стартовом составе. Мбаппе чувствует себя отлично. Матч пройдет в Дохе, в среду, 18 декабря, в 19:00 по киевскому времени.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 22 матч, забил 11 голов и отдал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин и Килиан Мбаппе попали в заявку на финал Межконтинентального кубка.