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  4. Пачуке приготовиться. Стали известны подробности о состоянии Мбаппе
Испания
17 декабря 2024, 14:03 |
441
0

Пачуке приготовиться. Стали известны подробности о состоянии Мбаппе

Килиан Мбаппе готов к финалу Межконтинентального кубка

17 декабря 2024, 14:03 |
441
0
Пачуке приготовиться. Стали известны подробности о состоянии Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе сыграет в финале Межконтинентального кубка, сообщает Луис Феликс Диаз.

По информации источника, игрок полностью восстановился и готов выйти в стартовом составе. Мбаппе чувствует себя отлично. Матч пройдет в Дохе, в среду, 18 декабря, в 19:00 по киевскому времени.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 22 матч, забил 11 голов и отдал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин и Килиан Мбаппе попали в заявку на финал Межконтинентального кубка.

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Килиан Мбаппе травма Реал Мадрид Пачука Межконтинентальный кубок по футболу
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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