Бэйл – лучший игрок матча США – Уэльс

Лучшим игроком матча чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными США и Уэльса (ничья 1:1) был признан звездный вингер валлийцев Гарет Бэйл.

На 82-й минуте он заработал пенальти в ворота сборной США и сам же его реализовал. Для Бэйла это первый в карьере гол на чемпионатах мира, который он забил в своем дебютном матче на мундиалях. Сборная Уэльса не участвовала в чемпионатах мира 64 года: с 1958 года.

