Болельщики Руха выбрали лучшего игрока первого полугодия

Правой защитник львовского «Руха» Алексей Сыч был выбран лучшим игроком первого полугодия.

Голосование фанатов проходило в социальных сетях.

Всего за полгода игрок провел 16 матчей в Украинской Премьер-лиге, в которых отличился четырьмя ассистами.

Также Сыч побеждал в номинация «Лучший игрок команды» в октябре и ноябре.

Кроме того, в этом году Алексей впервые был вызван в ряды сборной Украины. Чуть позже защитник дебютировал за национальную команду.