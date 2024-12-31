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Украина. Премьер лига
31 декабря 2024, 22:59 | Обновлено 31 декабря 2024, 23:04
292
0

Болельщики Руха выбрали лучшего игрока первого полугодия

Алексей Сыч одержал победу в номинации

31 декабря 2024, 22:59 | Обновлено 31 декабря 2024, 23:04
292
0
Болельщики Руха выбрали лучшего игрока первого полугодия
Getty Images/Global Images Ukraine

Правой защитник львовского «Руха» Алексей Сыч был выбран лучшим игроком первого полугодия.

Голосование фанатов проходило в социальных сетях.

Всего за полгода игрок провел 16 матчей в Украинской Премьер-лиге, в которых отличился четырьмя ассистами.

Также Сыч побеждал в номинация «Лучший игрок команды» в октябре и ноябре.

Кроме того, в этом году Алексей впервые был вызван в ряды сборной Украины. Чуть позже защитник дебютировал за национальную команду.

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Алексей Сыч Рух Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига лучший игрок
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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