Украина. Премьер лига31 декабря 2024, 22:59 | Обновлено 31 декабря 2024, 23:04
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Болельщики Руха выбрали лучшего игрока первого полугодия
Алексей Сыч одержал победу в номинации
31 декабря 2024, 22:59 | Обновлено 31 декабря 2024, 23:04
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Правой защитник львовского «Руха» Алексей Сыч был выбран лучшим игроком первого полугодия.
Голосование фанатов проходило в социальных сетях.
Всего за полгода игрок провел 16 матчей в Украинской Премьер-лиге, в которых отличился четырьмя ассистами.
Также Сыч побеждал в номинация «Лучший игрок команды» в октябре и ноябре.
Кроме того, в этом году Алексей впервые был вызван в ряды сборной Украины. Чуть позже защитник дебютировал за национальную команду.
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