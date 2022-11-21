Первая ничья в Катаре. США и Уэльс расписали мировую на чемпионате мира

В Эр-Райяне на стадионе «Ахмед бин Али» состоялся матч первого тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором встречались национальные сборные США и Уэльса.

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На месте валлийцев могла оказаться в этот вечер сборная Украины, если бы команде Александра Петракова удалось победить Гарета Бэйла и компанию в стыковом финале квалификации.

К слову, та победа пока остается последней для Уэльса, после нее было провальное выступление в Лиге наций и, как следствие, вылет в дивизион В. А потому валлийцев в матче с американцами не считали фаворитами. Напротив, коэффициенты говорили в пользу команды Соединенных Штатов Америки.

Счет в поединке был открыт на 36-й минуте усилиями нападающего французского «Лилля» Тимоти Веа. 22-летний американец, являющийся сыном президента Либерии, отличился четвертым забитым мячом за национальную команду и дебютным на чемпионатах мира.

После перерыва футболисты Уэльса были намерены вырвать хотя бы ничейный результат, и одна из попыток отыграться увенчалась успехом. На 81-й минуте Гарет Бэйл заработал 11-метровый удар, который сам и исполнил. Вратарь угадал направление удара, однако лидер валлийцев пробил настолько сильно и точно в верхний угол, что шансов у его визави почти не было.

Финальный свисток главного арбитра зафиксировал первую ничью на Мундиале в Катаре – 1:1. Обе команды набрали по одному очку и, в принципе, могут быть довольны результатом, ведь он вполне закономерный. США на протяжении почти половины матча вели в счете, в то время как Уэльс создал больше опасных моментов, однако забить смог лишь в концовке.

После первого тура американцы вместе с валлийцами делят второе-третье места в турнирной таблице группы В. Вероятно, кто-то из них в итоге и выйдет в 1/8 финала со второго места. Конечно, при условии, что Ирану не удастся сотворить сенсацию.

Именно с Ираном сборная Уэльса сыграет во втором туре чемпионата мира в Катаре. США, в свою очередь, сразятся с лидером квартета – сборной Англии. Оба поединка состоятся 25 ноября.

Чемпионат мира. Группа В. 1 тур

США – Уэльс – 1:1

1:0 – 36 Веа, 1:1 – 82, пенальти Бэйл.

Дест (11), Маккенни (13), Бэйл (40), Мифем (45), Рим (51), Акоста (90).

США: Тернер – Дест (Йедлин, 74), Рим, Циммерман, Робинсон, Адамс, Маккенни (Ааронсон, 66), Муса (Акоста, 75), Пулишич, Веа (Моррис, 88), Сарджент (Райт, 74).

Уэльс: Хеннесси – Робертс, Дэвис, Родон, Мифем, Уильямс (Джонсон, 79), Ампаду (Моррелл, 90), Рэмзи, Уилсон (Томас, 90), Бэйл, Джеймс (Мур, 46).

Стадион: «Ахмед бин Али» (Эр-Райян, Катар)