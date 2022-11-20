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Чемпионат мира
20 ноября 2022, 17:41 | Обновлено 20 ноября 2022, 17:49
330
0

США – Уэльс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 ноября в 21:00 поединок Мундиаля-2022

20 ноября 2022, 17:41 | Обновлено 20 ноября 2022, 17:49
330
0
США – Уэльс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Бэйл

В понедельник, 21 ноября, состоится матч группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные США и Уэльса.

Поединок состоится на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча США – Уэльс.

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Источник Sport.ua
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