Чемпионат мира20 ноября 2022, 17:41 | Обновлено 20 ноября 2022, 17:49
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США – Уэльс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 ноября в 21:00 поединок Мундиаля-2022
20 ноября 2022, 17:41 | Обновлено 20 ноября 2022, 17:49
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В понедельник, 21 ноября, состоится матч группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные США и Уэльса.
Поединок состоится на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.
В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча США – Уэльс.
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