Чемпионат мира21 ноября 2022, 23:40 |
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США – Уэльс – 1:1. Бэйл спас валлийцев. Видео голов и обзор матча
Обзор матча первого тура ЧМ-2022
21 ноября 2022, 23:40 |
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Сегодня, 21 ноября сборная США в матче первого тура ЧМ-2022 в Катаре играла с Уэльсом. Матч завершился вничью 1:1.
Стартовые составы:
США: Тернер – Дест, Зиммерман, Робинсон, Рим – Адамс, Муса, Маккенни – Пулишич, Веа, Сарджент
Уэльс: Хеннесси – Дэвис, Мефэм, Родон – Уильямс, Рэмзи, Робертс, Ампаду – Уилсон, Бэйл, Джеймс
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Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
Обзор матча:
1:0 – Веа, 36-я минута:
1:1 – Бэйл, 82-я минута:
События матча
82’
ГОЛ ! С пенальти забил Гарет Бэйл (Уэльс).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Тимоти Веа (США).
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