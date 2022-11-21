Сегодня, 21 ноября сборная США в матче первого тура ЧМ-2022 в Катаре играла с Уэльсом. Матч завершился вничью 1:1.

Стартовые составы:

США: Тернер – Дест, Зиммерман, Робинсон, Рим – Адамс, Муса, Маккенни – Пулишич, Веа, Сарджент

Уэльс: Хеннесси – Дэвис, Мефэм, Родон – Уильямс, Рэмзи, Робертс, Ампаду – Уилсон, Бэйл, Джеймс

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Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

Обзор матча:

1:0 – Веа, 36-я минута:

1:1 – Бэйл, 82-я минута: