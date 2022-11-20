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21.11.2022 21:00 - : -
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20 ноября 2022, 21:00 | Обновлено 20 ноября 2022, 21:02
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0

США – Уэльс. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Обидчики сборной Украины стартуют в Катаре матчем против американцев

20 ноября 2022, 21:00 | Обновлено 20 ноября 2022, 21:02
310
0
США – Уэльс. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 21 ноября, в Эр-Райяне на стадионе «Ахмед бин Али» состоится матч первого тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сыграют национальные сборные США и Уэльса. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

США

Традиционный футбол так и не стал в США настолько культовым видом спорта, как баскетбол, хоккей или американский футбол. Впрочем, в последние десятилетия эта игра набирает популярность, что заставляет инвесторов щедро вкладывать средства в создание и развитие клубов, улучшение инфраструктуры, приглашение известных футболистов и тренеров. Все это приводит к росту популярности занятий футболом среди подрастающего поколения, а вместе с тем – и к появлению новых талантов.

На текущий момент сборная США поучаствовала в 10 из 21 состоявшихся чемпионатах мира. Наивысшим достижением «янки» номинально считается третьем место на ЧМ-1930, однако тот турнир был первым и во многом экспериментальным, да и судьба матча именно за «бронзу» на нем окутана практически легендами. С тех пор дальше всего по турнирной сетке американцы проходили в 2002 году, когда добрались до четвертьфинала. А так их «излюбленной» стадией на турнире является либо групповой турнир, либо 1/8 финала.

Стоит также отметить, что сборная США не смогла квалифицироваться на ЧМ-2018, что случилось впервые с 1986 года, однако с отбором на турнир в Катаре у «янки» проблем уже не возникло. Также американцы будут представлены и на ЧМ-2026, поскольку их команда вместе с Канадой и Мексикой выступит там в статусе хозяев первенства.

Уэльс

Сборная Уэльса лишь второй раз в истории сыграет на чемпионатах мира. Впервые валлийцы попали на мундиаль в 1958 году, причем сразу же вышли в плей-офф, где на стадии четвертьфинала минимально уступили (0:1) будущему чемпиону Бразилии. О том, как Уэльс добывал путевку на турнир в Катаре украинским болельщикам вряд ли стоит напоминать, ведь именно «сине-желтых» в финале плей-офф европейской квалификации валлийцы и обыграли со счетом 1:0 благодаря автоголу Андрея Ярмоленко…

Примечательно, что с тех пор сборная Уэльса провела пять матчей в рамках Лиги наций, и ни в одном из них не ощутила радость победы (1 ничья при 4 поражениях). По этой причине валлийцы вылетели из дивизиона А Лиги наций, но вряд ли это оказалось для них большим разочарованием, чем потенциальный очередной невыход на чемпионат мира в момент, когда в рядах команды выступает столь сильный игрок как Гарет Бэйл.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что США в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.60 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

США: Тернер – Дест, Робинсон, Циммерман, Лонг, Муса, Адамс, Маккенни, Ааронсон, Пулишич, Феррейра.

Уэльс: Хеннесси – Ампаду, Бен Дэвис, Родон, Робертс, Уильямс, Рэмзи, Аллен, Бэйл, Джэймс, Джонсон.

21 ноября, понедельник

США – Уэльс
Эр-Райян. Стадион «Ахмед бин Али». 21:00
США — УЭЛЬС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
ТВ-трансляция на видеосервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch
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Источник Sport.ua
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