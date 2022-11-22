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22 ноября 2022, 05:40 | Обновлено 22 ноября 2022, 05:41
958
0

Наставник сборной Уэльса: «Видеть эту красную стену было просто невероятно»

Роберт Пейдж – о матче с командой США на ЧМ-2022

22 ноября 2022, 05:40 | Обновлено 22 ноября 2022, 05:41
958
0
Наставник сборной Уэльса: «Видеть эту красную стену было просто невероятно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Пейдж

Главный тренер сборной Уэльса Роберт Пейдж поделился эмоциями от поединка 1-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022 с командой США, который принес ничью 1:1.

«Мы проявили характер и решимость, благодаря которым смогли вернуться в игру и заработать очко. Важно не проигрывать в стартовом матче на турнире. Я благодарен ребятам за то, что они смогли добиться ничьей.

Бэйл никогда нас не подводил. В этот раз он остался верным себе, чему мы рады. Что касается болельщиков, то видеть эту красную стену было просто невероятно. Мы благодарны за такую поддержку», – заявил Пейдж.

25 ноября сборная Уэльса во 2-м туре мундиаля сыграет с командой Ирана, которая в стартовом матче проиграла сборной Англии со счетом 2:6.

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Источник ФИФА
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