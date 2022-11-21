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Чемпионат мира
Англия
21.11.2022, FT 6 : 2
Иран
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Украина. Премьер лига
21 ноября 2022, 17:15 | Обновлено 21 ноября 2022, 17:40
1947
10

Старстрики уничтожили шахедов. Англия разбила Иран в первом матче группы B

Коллектив Гарета Саутгейта отгрузил соперникам шесть мячей

21 ноября 2022, 17:15 | Обновлено 21 ноября 2022, 17:40
1947
10
Старстрики уничтожили шахедов. Англия разбила Иран в первом матче группы B
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Чемпионат мира. Групповой этап. Группа B. 1-й тур.

Англия – Иран - 6:2

Беллингем, 35, Сака, 43, 62, Стерлинг, 45+1, Рашфорд, 71, Грилиш, 90 – Тареми, 65, 90+13 (пен.)

Джаханбахш, 25, Пуралиганджи, 48

Англия: Пикфорд – Шоу, Магуайр (Дайер, 68), Стоунз, Трипьер – Беллингем, Райс – Стерлинг (Грилиш, 70), Маунт (Фоден, 71), Сака (Рашфорд, 70) – Кейн (Уилсон, 75).

Иран: Бейраванд (Хуссейн Хоссейни, 19) – Маджид Хоссейни, Чешми (Канаани, 46), Пуралиганджи – Мохаммади (Тораби, 63), Хаджсафи, Карими (Эзатолаги, 46), Нуроллахи (Азмун, 78), Мохаррами – Тареми, Джаханбакш (Голизадех, 46).

Арбитр: Рафаэль Клаус (Санта-Барбара-д'Уэсти, Бразилия).

Стадион: «Международный стадион Халифа» (Доха, Катар).

Удары (в створ): 14 (7) – 8 (3)
Угловые: 8 – 0
Оффсайды: 2 – 2.

АНГЛИЯ - ИРАН. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 10
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Макс Максов
Добрий день everybody!) Красунчики англійці, загнали "шахідів" в барак!
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+5
R1d3r
Эти дроны сломались, несите следующие 
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+5
Zhonia_Sevast-Dnepr
Англійці - красавці! Знищили недокраїну @бану!!!
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+2
Andr_Egor
Стоит Ирану забить 1 гол, и он повалится.
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+1
introvert
Приємний результат з усіх точок зору. Лише заради цього варто було пустити іран на ЧС. Більше за ганьбу персів нас може порадувати лише ганьба орків... хоча саме існування країни 404 - це вже їх вічна ганьба.
Яскрава перемога англійців, які показали себе вірними друзями в складний час - як вишенька на торті.
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0
Вова Чертрогатый
вторая игра на ЧМ и вторая тренировочная... никакой интриги и никакой борьбы
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0
Павел Гришин
Проиграют ещё разгромно США и в иран лучше не ехать ,будет ждать смертная казнь. 
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0
Dar Veter
Вообще то уничтожили это когда 4:0, а при 6:2 соперники забили голы престижа.  Как то так.
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-2
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