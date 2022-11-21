Старстрики уничтожили шахедов. Англия разбила Иран в первом матче группы B
Коллектив Гарета Саутгейта отгрузил соперникам шесть мячей
Отчет о матче ожидайте позже.
Чемпионат мира. Групповой этап. Группа B. 1-й тур.
Англия – Иран - 6:2
Беллингем, 35, Сака, 43, 62, Стерлинг, 45+1, Рашфорд, 71, Грилиш, 90 – Тареми, 65, 90+13 (пен.)
Джаханбахш, 25, Пуралиганджи, 48
Англия: Пикфорд – Шоу, Магуайр (Дайер, 68), Стоунз, Трипьер – Беллингем, Райс – Стерлинг (Грилиш, 70), Маунт (Фоден, 71), Сака (Рашфорд, 70) – Кейн (Уилсон, 75).
Иран: Бейраванд (Хуссейн Хоссейни, 19) – Маджид Хоссейни, Чешми (Канаани, 46), Пуралиганджи – Мохаммади (Тораби, 63), Хаджсафи, Карими (Эзатолаги, 46), Нуроллахи (Азмун, 78), Мохаррами – Тареми, Джаханбакш (Голизадех, 46).
Арбитр: Рафаэль Клаус (Санта-Барбара-д'Уэсти, Бразилия).
Стадион: «Международный стадион Халифа» (Доха, Катар).
Удары (в створ): 14 (7) – 8 (3)
Угловые: 8 – 0
Оффсайды: 2 – 2.
АНГЛИЯ - ИРАН. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 24°C
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