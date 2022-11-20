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20 ноября 2022, 13:43 | Обновлено 20 ноября 2022, 13:48
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0

Англия – Иран. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Один из топ-фаворитов вступает в борьбу

20 ноября 2022, 13:43 | Обновлено 20 ноября 2022, 13:48
112
0
Англия – Иран. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

Второй игровой день чемпионата мира 2022 года в Катаре будет открываться матчем на стадионе «Халифа Интернешнл» в Дохе: сборная Англии сыграет с Ираном.

Англия

Сборная Англии вступит в борьбу на нынешнем чемпионате мира первой среди топ-фаворитов турнира, поэтому внимания к ее выступлению в поединке с Ираном будет приковано очень много. При нынешнем главном тренере, Гарете Саутгейте, команда «Трех львов» на крупных турнирах выступает удачно и стабильно. Впервые в своей истории англичане добрались как минимум до полуфинала на двух крупных форумах подряд.

На Евро-2020 полуторагодичной давности сборная Англии пробилась в финал, где лишь в серии пенальти проиграла Италии. Однако на том турнире команду Саутгейта много и небезосновательно критиковали за слишком скучный и закрытый стиль игры – мол, каким бы ни был результат, но с таким подбором футболистов англичане должны показывать более качественную игру.

После этого Англия уверенно выполнила задачу квалификации на чемпионат мира и провалила Лигу наций, набрав всего 3 очка в 6 матчах: тут уже вопросы были не только к качеству игры, но и к результату. Именно поэтому шансы команды Саутгейта на нынешнем чемпионате мира оценивают довольно сдержанно. Но в группе В Англия явный фаворит – и в целом в квартете, и тем более, в предстоящем матче с Ираном.

Иран

Перед стартом нынешнего чемпионата мира о сборной Ирана говорили очень много, но прямого отношения к футболу эти разговоры не имели. Из-за событий внутри страны многие призывали исключить Иран из числа участников чемпионата мира, но в ФИФА решили, что «спорт вне политики». Хотя в целом участие Ирана в нынешнем мундиале – органичное дополнение к месту проведения турнира.

Задачу выхода на ЧМ-2022 Иран выполнил довольно уверенно, выиграв свою группу на обеих этапах отбора. Отметим, что отбор иранцы проходили под руководством хорватского тренера Драгана Скочича, а в сентябре текущего года команду возглавил именитый Карлуш Кейруш. 69-летний португалец в своей карьере успел в течение одного сезона поработать с мадридским «Реалом» и пять лет провел в тренерском штабе Сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед». Так или иначе, в Катар Иран приехал в статусе аутсайдера группы В, и травма ключевого форварда Сердара Азмуна только усложняет задачу для команды.

Прогноз на противостояние

Англия по праву считается фаворитом предстоящего матча. Не будет изобретать велосипед и предскажем победу англичан, коэффициент – 1,37.

21 ноября, понедельник

Англия – Иран
Доха. Стадион «Халифа Интернешнл». 15:00
ТВ-трансляция на видеосервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:0
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Источник Sport.ua
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