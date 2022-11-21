Гарет САУТГЕЙТ: «Мне это слегка надоело»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о матче 1-го тура чемпионата мира 2022 с командой Ирана, в которой его подопечные добились теннисной победы при двух пропущенных голах – 6:2. Специалист остался недоволен тем, что команда пропустила в матче два гола.

«Мне это слегка надоело. Конечно, стоит порадоваться тому, что мы выиграли так крупно, играли так хорошо большую часть времени. Мы выглядели подготовленными и хотели быть именно такой командой, как сегодня. Игроки хорошо справились, несмотря на обилие остановок. Наши прессинг и перемещения были действительно хороши. Мне стоило бы порадоваться, но мы не должны пропускать два мяча на таком этапе матча. В матче с США (состоится 25 ноября. – прим. Sport.ua) нам нужно быть на высоте. Мы хорошо начали турнир, но обязаны прибавлять.

Пропущенные голы – это следствие счета и того, что было суммарно добавлено 24 минуты. На такой дистанции сложно сохранять полную концентрацию. И мы теряем эффективность, когда игра идет неспешно», – заявил Саутгейт.