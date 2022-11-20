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Чемпионат мира
20 ноября 2022, 19:56 | Обновлено 20 ноября 2022, 19:57
519
0

Англия – Иран. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группового этапа чемпионата мира

20 ноября 2022, 19:56 | Обновлено 20 ноября 2022, 19:57
519
0
Англия – Иран. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 21-го ноября, состоится поединок 1-го тура группового этапа чемпионата мира в рамках группы B, в котором сразятся Англия и Иран. Матч пройдет в Дохе (Катар), на поле Международного стадиона Халифа, начало в 15:00.

Команда Гарета Саутгейта умудрилась проиграть Италии финал чемпионата Европы-2020 в прошлом году, хотя турнирная сетка с географическим расположением игровых арен все время играла ей на руку. После этого «три льва» опозорились в Лиге наций УЕФА, в результате чего в следующем розыгрыше будут выступать в дивизионе B. На фоне этих неудач позиция главного тренера расшаталась до максимальной амплитуды, но Саутгейту дали последний шанс – выиграть чемпионат мира для страны, которая вот уже несколько лет не может реализовать талантливое поколение. В стартовом матче англичан против Ирана у украинского болельщика нет смысла справить, за кого он будет болеть.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Англия – Иран, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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