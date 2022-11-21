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Чемпионат мира
Англия
21.11.2022, FT 6 : 2
Иран
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Чемпионат мира
21 ноября 2022, 17:55 | Обновлено 21 ноября 2022, 18:00
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Англия – Иран – 6:2. Разгром на старте турнира. Видео голов и обзор матча

У Англии забили Беллингем, Стерлинг, Рэшфорд, Грилиш и дважды Сака

21 ноября 2022, 17:55 | Обновлено 21 ноября 2022, 18:00
13114
3
Англия – Иран – 6:2. Разгром на старте турнира. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В своем стартовом матче на чемпионате мира Англия разгромила Иран со счетом 6:2.

На 35-й минуте англичане открыли счет. Джуд Беллингем отличился первым европейским забитым мячом на этом Мундиале. А в конце первого тайма отличились Сака и Стерлинг, сделав счет 3:0.

В итоге англичане победили со счетом 6:2, добыв свою первую победу в официальном матче в этом году.

Кроме Англии и Ирана в группе В за выход в 1/8 финала будут бороться сборные США и Уэльса, которые проведут очную встречу 21 ноября в 21:00 по Киеву.

Напомним, в матче-открытии чемпионата мира 2022 сборная Эквадора нанесла поражение национальной команде Катара со счетом 2:0.

Обзор матча. Англия - Иран 6:2

Англия - Иран 1:0. Беллингем

Англия - Иран 2:0. Сака

Англия - Иран 3:0. Стерлинг

События матча

90’ +9
ГОЛ ! С пенальти забил Мехди Тареми (Иран).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Грилиш (Англия).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Англия).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Мехди Тареми (Иран).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Англия).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Англия).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Англия).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Англия).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Michael Savchyn
а нащо стільки додано часу??
може там не варто було ЧС проводити, бо вночі взимку спека в них і так, нє ?
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VikyKrasotulechka90
Почему иран с большей написано? спорт юа! исправте ошибку!! а еще лучше пишите что они орки!!
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