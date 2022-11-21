Англия – Иран – 6:2. Разгром на старте турнира. Видео голов и обзор матча
У Англии забили Беллингем, Стерлинг, Рэшфорд, Грилиш и дважды Сака
В своем стартовом матче на чемпионате мира Англия разгромила Иран со счетом 6:2.
На 35-й минуте англичане открыли счет. Джуд Беллингем отличился первым европейским забитым мячом на этом Мундиале. А в конце первого тайма отличились Сака и Стерлинг, сделав счет 3:0.
В итоге англичане победили со счетом 6:2, добыв свою первую победу в официальном матче в этом году.
Кроме Англии и Ирана в группе В за выход в 1/8 финала будут бороться сборные США и Уэльса, которые проведут очную встречу 21 ноября в 21:00 по Киеву.
Напомним, в матче-открытии чемпионата мира 2022 сборная Эквадора нанесла поражение национальной команде Катара со счетом 2:0.
Обзор матча. Англия - Иран 6:2
Англия - Иран 1:0. Беллингем
Англия - Иран 2:0. Сака
Англия - Иран 3:0. Стерлинг
События матча
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може там не варто було ЧС проводити, бо вночі взимку спека в них і так, нє ?