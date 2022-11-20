Хозяева оконфузились. Эквадор уверенно обыграл Катар в стартовом матче ЧМ
Дубль Валенсии принес победу эквадорцам
Отчет о матче ожидайте позже.
Чемпионат Мира Группа А. 1 тур.
Катар – Эквадор – 0:2
Валенсия (16, пенальти; 31)
Алшиб (15), Али (22), Будиаф (36), Афиф (78) – Кайседо (29), Мендес (56)
Катар: Алшиб, Педро Мигел, Хассан, Ахмед, Хишам, Хухи, Хатем, Алхайдос (Вад, 72), Будиаф, Афиф, Али (Мунтари, 72)
Эквадор: Галиндес, Торрес, Хинкепи, Эступиньян, Пресиадо, Ибарра (Сармиенто, 68), Плата, Мендес, Кайседо (Франко, 90), Эстрада (Родригес, 90), Валенсия (Сифуэнтэс, 77).
Арбитр: Даниэле Орсато (Италия)
Стадион «Аль-Байт» (Эль-Хаур, Катар)
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