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Чемпионат мира
Катар
20.11.2022, FT 0 : 2
Эквадор
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Чемпионат мира
20 ноября 2022, 20:00 | Обновлено 20 ноября 2022, 20:03
1264
8

Хозяева оконфузились. Эквадор уверенно обыграл Катар в стартовом матче ЧМ

Дубль Валенсии принес победу эквадорцам

20 ноября 2022, 20:00 | Обновлено 20 ноября 2022, 20:03
1264
8
Хозяева оконфузились. Эквадор уверенно обыграл Катар в стартовом матче ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Чемпионат Мира Группа А. 1 тур.

Катар – Эквадор – 0:2

Валенсия (16, пенальти; 31)

Алшиб (15), Али (22), Будиаф (36), Афиф (78) – Кайседо (29), Мендес (56)

Катар: Алшиб, Педро Мигел, Хассан, Ахмед, Хишам, Хухи, Хатем, Алхайдос (Вад, 72), Будиаф, Афиф, Али (Мунтари, 72)

Эквадор: Галиндес, Торрес, Хинкепи, Эступиньян, Пресиадо, Ибарра (Сармиенто, 68), Плата, Мендес, Кайседо (Франко, 90), Эстрада (Родригес, 90), Валенсия (Сифуэнтэс, 77).

Арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Стадион «Аль-Байт» (Эль-Хаур, Катар)

КАТАР – ЭКВАДОР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Ostrov Khortitsa
очень слабый Катар
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+4
dima.krot
Потому что можно купить проведение чемпионата, но победу в чемпионате хрен купишь. Как и в любом отдельном матче в нем 
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+2
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Макс Максов
Покарали шейхів, молодці Еквадор! Ну плюси у Катара теж є... Після групового етапу, нікуди не прийдеться їхати!)
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+1
igor shmuylo
Катар не какой ,они вообще не готовы к чем.   мира по футболу 
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0
Владислав Антонов
Яка вивіска, такий і матч. Добре, що Валенсія видав свій перфоманс, інакше все було б зовсім сумно.
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0
Dar Veter
Первый чизкейк комом.  Просто в Катаре мясо едят по праздникам, а на рыбе и десертах далеко не уедешь.
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0
lizerginnn
Цей гімно-чемпіонат нагадує японію і корею. Ох і шлак
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-1
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