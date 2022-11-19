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Чемпионат мира
19 ноября 2022, 20:12 |
365
0

Катар – Эквадор. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией стартового поединка чемпионата мира в Катаре

19 ноября 2022, 20:12 |
365
0
Катар – Эквадор. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 20 ноября, стартует чемпионат мира 2022 года в Катаре. Первым поединком мундиаля станет противостояние между хозяевами турнира и сборной Эквадора. Матч пройдет в городе Эль-Хаур на стадионе «Аль-Байт», стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Еще до старта матча вокруг него произошла скандальная ситуация: поговаривают, что катарцы подкупили группу футболистов Эквадора с целью добиться фиксированного результата (1:0 в пользу сборной Катара). Что ж, посмотрим, с каким счетом завершится стартовое противостояние ЧМ-2022.

Cборная Катара впервые сыграет на мировом первенстве. Эквадор ранее трижды выступал на чемпионатах мира, а лучшим результатом команды стал выход в 1/8 финала ЧМ-2006. Отметим, что в группе А, которую представляют соперники по стартовому матчу ЧМ-2022, также находятся Нидерланды и Сенегал.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Катар – Эквадор, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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